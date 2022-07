Monedero, dur amb la reunió de Cospedal amb Villarejo per fer caure Podemos

Juan Carlos Monedero, un dels fundadors de Podemos l’any 2014, ha criticat amb duresa la reunió de l’exministra de Defensa María Dolores de Cospedal amb l’excomissari de la policia espanyola José Manuel Villarejo. “És molt preocupant que una ministra es reuneixi amb un corrupte per conspirar contra ciutadans que són adversaris polítics”, ha dit Monedero a TV3, després que El País ahir fes públics uns àudios de la ministra cerant proves falses contra Podem.

A parer seu, aquesta idea “esfondra” la democràcia espanyola i l’Estat de dret. En aquest sentit, ha demanat de frenar aquestes pràctiques i ha acusat al PSOE de còmplice. “Durant molt de temps hi ha hagut un binomi conservador nascut de la transició espanyola, com són PP i PSOE”, critica Monedero, que creu que als socialistes se li diuen socialistes perquè estan a l’esquerra dels “franquistes” del Partit Popular.

L’exsecretària general del PP, Dolores de Cospedal, en un acte recent amb Feijoo, sabia perfectament i patia que transcendís que Victòria Álvarez cobrava dels fons reservats /QS

Des dels inicis de Podem, han anat a per ells

Alhora, ha constatat com, des que va néixer Podem l’any 2014, es van començar a “trobar coses”, i que els van començar a “perseguir”. Ha denunciat que Montoro utilitzés el Ministeri d’Hisenda per anar contra Podemos. “Durant 8 anys hi ha hagut un bombardeig contra nosaltres”, afirma.

Monedero creu que hi ha hagut tot un entramat per anar contra Podem, implicant-hi jutges, policies, mitjans de comunicació i empresaris. En aquest última part, ha dit que com que no els poden “comprar”, els han “atacat”, i ha advertit que les costures de la democràcia estan “mal cosides”.

TV3, l’única televisió que ha concedit una entrevista

També ha explicat que TV3 ha estat l’únic mitjà el qual li ha concedit una entrevista, tot i oferir-se a totes les televisions de l’Estat per donar la seva opinió sobre els àudios publicats ahir.