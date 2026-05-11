Heidi Klum es troba de viatge a Barcelona, una visita que ha documentat a través del seu perfil d’Instagram. La top-model alemanya s’ha mostrat enamoradíssima dels atractius de la capital catalana, tal com demostren els comentaris que ha anat fent públic mentre visitava alguns dels seus racons més famosos. Entrar a la Sagrada Família, per exemple, ha estat tota una experiència per a ella, tal com ha confessat, tenint en compte que ha reconegut que s’ha emocionat molt quan ha entrat a la basílica i ha vist com n’és de majestuosa: “Antoni Gaudí, estic plorant és tan maco. Barcelona t’estimo“, ha escrit.
Hem vist fotografies seves davant de la façana, al parc de davant amb el seu estimat gosset que sempre l’acompanya i també a l’interior de l’església. Les fotos i els vídeos han estat una constant al llarg de tot el matí d’aquest diumenge, el que ha passat per la zona de Sagrada Família abans de posar rumb cap a Montjuïc. Allà l’hem vist en una zona de mirador que li ha permès veure el skyline, un passeig molt agradable que ha realitzat mentre feia temps fins al concert per al que havia comprat entrades.
Què hi feia Heidi Klum a Barcelona?
I és que sembla que el motiu principal del viatge de Heidi Klum a Barcelona era poder assistir a l’actuació d’Eric Clapton, que ha omplert el Palau Sant Jordi als seus 81 anys. El músic britànic, ja veterà, ha demostrat que està en plena forma en una hora i mitja de concert que ha entusiasmat els seus fans. Feia moltíssim temps que no el veien en directe i no ha defraudat, ja que el recital hipnòtic de guitarra que ha ofert ha estat una meravella.
La model ha publicat molts vídeos del concert, el que ha gaudit moltíssim. Ho ha donat tot i s’ho ha passat d’allò més bé. Però ha fet el llarg viatge des de Nova York tota sola? Doncs sembla que no, ja que a la grada tenia la companyia d’Elle Macpherson, la supermodel australiana a qui ha volgut agrair que passés amb ella aquesta “nit tan fantàstica“.
Els fans catalans de Heidi Klum han omplert d’aplaudiments la publicació amb fotos de Barcelona. I també els alemanys han volgut demostrat que estan d’acord amb ella, que troben que la ciutat és molt i molt maca. Alguns exemples? Missatges en alemany que podem llegir al post com “Barcelona és preciosa”. Els ciutadans d’aquí s’han posat molt contents en veure que la model havia triat la seva ciutat per passar uns dies: “Benvinguda a Barcelona!“, “Benvinguda a la meva ciutat, tu ets la meva icona de moda preferida” o “És la millor ciutat del món” són només alguns dels molts que han escrit.