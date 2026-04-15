Sempre fa gràcia que una estrella nord-americana es fixi en Barcelona i l’acabi triant com a destí de les seves vacances. Ara bé, que una icona de la cultura pop acabi passejant pels carrers d’un municipi com Sant Pere de Ribes és encara més divertit. És el cas de Joe Jonas, que s’ha deixat veure per casa nostra moltes vegades. L’estrella, que acumula una legió de fans immensa des que es popularitzés el seu grup Los Jonas Brothers, s’ha declarat un enamorat de la capital catalana i, en aquesta ocasió, ha aprofitat el viatge per descobrir altres indrets del país. Què feia al Garraf i com ha actuat? Ho ha explicat tot l’influencer Jaume Miranda en el seu perfil d’Instagram.
“Molt fort, ens vam trobar el Joe Jonas a Sant Pere de Ribes“, diuen alguns testimonis. El van veure a la cafeteria Cabaler, una de molt popular on va estar bevent Aperol sense parar. I, d’aquí, va dirigir-se a la taverna Nova Premsa on s’hauria creuat la Clara Miret, la guanyadora de la primera edició de La Travessa. Visiblement emocionada, explica com ha estat la cosa: “Estàvem sopant en un restaurant amb uns amics i, de sobte, algú ens envia per WhatsApp que l’havien vist en un altre restaurant que està a 300 metres d’on érem nosaltres. Vaig mirar a la Paula i ens vam posar a córrer fins allà“.
Quan el van veure, van estar preguntant-se què fer i van acabar seient a prop de la seva taula: “Una cambrera li va demanar una foto i nosaltres vam aprofitar per fer el mateix. Va ser supersimpàtic, va oferir-se ell a fer la foto i va començar a parlar una mica amb nosaltres, que en som superfans“.
Totes les fotos de les vacances de Joe Jonas a Catalunya
Joe Jonas no ha ocultat aquest viatge per la nostra terra, al contrari, ja que ha publicat unes fotos al seu perfil d’Instagram en què se’l veu gaudir del bon menjar, passejant i també component música. De fet, veiem proves d’aquesta trobada per beure el còctel italià i també una altra en què se’l veu fer un petó a una de les tapes més icòniques de la gastronomia catalana que tant li agrada.
Però, és clar, sempre que ve aprofita per tornar a recórrer alguns dels seus indrets preferits de la ciutat comtal. Aquí l’han vist al Bar Cañete, on hauria menjat anxoves, croquetes, bombes “i fritures vàries”.
Una visita de l’estrella del pop que dona ales als seus fans catalans a estar encara més atents a l’actualització de les seves xarxes socials, ja que sembla que en qualsevol moment pot tornar a agafar un avió per passejar-se per una Catalunya que el té bojament enamorat. Tota una generació marcada pel gran èxit de Camp Rock, a Disney Channel, i tots els àlbums que van treure aquests tres germans que van revolucionar la indústria musical en el seu moment.