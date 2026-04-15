Siempre es gracioso que una estrella norteamericana se fije en Barcelona y termine eligiéndola como destino de sus vacaciones. Ahora bien, que un ícono de la cultura pop termine paseando por las calles de un municipio como Sant Pere de Ribes es aún más divertido. Es el caso de Joe Jonas, que se ha dejado ver por nuestra tierra muchas veces. La estrella, que acumula una legión de fans inmensa desde que se popularizara su grupo Los Jonas Brothers, se ha declarado un enamorado de la capital catalana y, en esta ocasión, ha aprovechado el viaje para descubrir otros lugares del país. ¿Qué hacía en el Garraf y cómo ha actuado? Lo ha explicado todo el influencer Jaume Miranda en su perfil de Instagram.

«Muy fuerte, nos encontramos a Joe Jonas en Sant Pere de Ribes«, dicen algunos testigos. Lo vieron en la cafetería Cabaler, una muy popular donde estuvo bebiendo Aperol sin parar. Y, de allí, se dirigió a la taberna Nova Premsa donde se habría cruzado con Clara Miret, la ganadora de la primera edición de La Travessa. Visiblemente emocionada, explica cómo ha sido la cosa: «Estábamos cenando en un restaurante con unos amigos y, de repente, alguien nos envía por WhatsApp que lo habían visto en otro restaurante que está a 300 metros de donde estábamos nosotros. Miré a Paula y nos pusimos a correr hasta allí«.

Cuando lo vieron, estuvieron preguntándose qué hacer y terminaron sentándose cerca de su mesa: «Una camarera le pidió una foto y nosotros aprovechamos para hacer lo mismo. Fue super simpático, se ofreció él mismo a hacer la foto y comenzó a hablar un poco con nosotros, que somos superfanáticos«.

Todas las fotos de las vacaciones de Joe Jonas en Cataluña

Joe Jonas no ha ocultado este viaje por nuestra tierra, al contrario, ya que ha publicado unas fotos en su perfil de Instagram en las que se le ve disfrutando de la buena comida, paseando y también componiendo música. De hecho, vemos pruebas de este encuentro para beber el cóctel italiano y también otra en la que se le ve besando una de las tapas más icónicas de la gastronomía catalana que tanto le gusta.

Pero, claro, siempre que viene aprovecha para volver a recorrer algunos de sus lugares favoritos de la ciudad condal. Aquí lo han visto en el Bar Cañete, donde habría comido anchoas, croquetas, bombas «y frituras varias».

Joe Jonas, enamorado de la gastronomía catalana | Instagram

El cantante no oculta que es un enamorado de los pueblos catalanes | Instagram

Una visita de la estrella del pop que anima a sus fans catalanes a estar aún más atentos a la actualización de sus redes sociales, ya que parece que en cualquier momento puede volver a tomar un avión para pasearse por una Cataluña que lo tiene locamente enamorado. Toda una generación marcada por el gran éxito de Camp Rock, en Disney Channel, y todos los álbumes que lanzaron estos tres hermanos que revolucionaron la industria musical en su momento.