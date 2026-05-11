Heidi Klum se encuentra de viaje en Barcelona, una visita que ha documentado a través de su perfil de Instagram. La top-model alemana se ha mostrado enamoradísima de los atractivos de la capital catalana, tal como demuestran los comentarios que ha ido haciendo públicos mientras visitaba algunos de sus rincones más famosos. Entrar a la Sagrada Família, por ejemplo, ha sido toda una experiencia para ella, tal como ha confesado, teniendo en cuenta que ha reconocido que se ha emocionado mucho cuando ha entrado a la basílica y ha visto lo majestuosa que es: «Antoni Gaudí, estoy llorando, es tan hermoso. Barcelona te amo«, ha escrito.

Hemos visto fotografías suyas frente a la fachada, en el parque de enfrente con su amado perrito que siempre la acompaña y también en el interior de la iglesia. Las fotos y los vídeos han sido una constante a lo largo de toda la mañana de este domingo, lo que ha pasado por la zona de Sagrada Família antes de poner rumbo hacia Montjuïc. Allí la hemos visto en una zona de mirador que le ha permitido ver el skyline, un paseo muy agradable que ha realizado mientras hacía tiempo hasta el concierto para el que había comprado entradas.

La alemana ha llenado Instagram de fotos de la ciudad

La fachada la ha dejado boquiabierta | Instagram

En esta visita, también ha ido a un mirador | Instagram

¿Qué hacía Heidi Klum en Barcelona?

Y es que parece que el motivo principal del viaje de Heidi Klum a Barcelona era poder asistir a la actuación de Eric Clapton, que ha llenado el Palau Sant Jordi a sus 81 años. El músico británico, ya veterano, ha demostrado que está en plena forma en una hora y media de concierto que ha entusiasmado a sus fans. Hacía muchísimo tiempo que no lo veían en directo y no ha defraudado, ya que el recital hipnótico de guitarra que ha ofrecido ha sido una maravilla.

La modelo ha publicado muchos vídeos del concierto, el cual ha disfrutado muchísimo. Lo ha dado todo y se lo ha pasado de lo mejor. ¿Pero ha hecho el largo viaje desde Nueva York sola? Pues parece que no, ya que en la grada tenía la compañía de Elle Macpherson, la supermodelo australiana a quien ha querido agradecer que pasara con ella esta «noche tan fantástica«.

La modelo ha hecho cola antes del concierto en el Palau Sant Jordi | Instagram

Los fans catalanes de Heidi Klum han llenado de aplausos la publicación con fotos de Barcelona. Y también los alemanes han querido demostrar que están de acuerdo con ella, que piensan que la ciudad es muy, muy hermosa. ¿Algunos ejemplos? Mensajes en alemán que podemos leer en el post como «Barcelona es preciosa». Los ciudadanos de aquí se han puesto muy contentos al ver que la modelo había elegido su ciudad para pasar unos días: «¡Bienvenida a Barcelona!«, «Bienvenida a mi ciudad, tú eres mi icono de moda preferido» o «Es la mejor ciudad del mundo» son solo algunos de los muchos que han escrito.