Jair Domínguez y Neus Rossell formarán parte de la primera edición de La Travessa VIP, la cuarta temporada del programa de aventuras que presenta Laura Escanes en 3Cat. La cadena ha querido darle un giro al formato para que tengan concursantes famosos, un detalle que marcará la diferencia y que puede llamar aún más la atención. Si ya estaban teniendo audiencias increíbles con los anónimos, ahora con ellos pueden superar el récord que habían alcanzado. Raquel Sans y Miki Núñez, The Tyets, dos de los hermanos Casas, Laia Palau y Víctor Sada… el casting es potente.

Después de las primeras declaraciones de la presentadora del TN de TV3, en las cuales asegura que lo dará todo a pesar de ser la mayor de los aspirantes, ahora ha sido el turno del humorista y locutor. ¿Cómo ha acabado Jair en esta tesitura? Lo ha explicado en una intervención muy divertida en Ràdio Flaixbac. Aquí, ha reconocido que su objetivo no es muy ambicioso: «Saben que soy cero competitivo, mi objetivo es no quedar último«, ha dicho.

Sorprendentemente, aceptó la propuesta de la cadena sin saber a qué se enfrentaba: «A mí me dijeron si queríamos ir a La Travessa y dije que no sabía qué era, pero que adelante. Sí hombre, y tanto, que tengo ganas porque siempre es divertido«, ha dicho. Ahora bien, no se le ha sentido muy convencido… De hecho, ha reconocido que no tiene ni idea de dónde irán a grabar aunque ya se ha hecho público porque han filtrado que el escenario de esta edición será Mallorca: «No sé dónde iremos a grabar, no sé nada… ya me dirán a dónde me meten».

Jair Domínguez, sin muchas cualidades para La Travessa

Como muchos podían sospechar, ha sido su pareja quien lo ha convencido para ir de concursantes a este reality: «Yo iré por ahí a correr, seguiré a Neus porque es ella la que sabe correr por la montaña. Yo… yo haré lo que pueda«. Hace años que hace montañismo, así que cree que puede caminar por donde sea. Ahora bien, ¿otras cualidades? No cree tener muchas: «Antes de salir con Neus yo no era nada montañista, era más de playa y de bar. La mía era una vida más contemplativa. Ahora he recuperado las ganas de caminar y correr de cuando era un niño lleno de esperanza«, ha reconocido.

Jair Domínguez no tiene claro que puedan llegar a la final porque hay mucha competencia: «Veo que entre los compañeros hay campeonas de España de gimnasia rítmica, las dos que van siempre de neopreno, Víctor Sada y Laia Palau que son dos jambos que te dan un golpetazo y te visten de torero».

Jair Domínguez explica por qué ha aceptado ir a La Travessa | Instagram

Neus Rossell y Jair Domínguez participarán en La Travessa VIP | 3Cat

La pareja formará parte de un casting potente que puede enganchar a los televidentes de 3Cat, preparados para una nueva aventura que llegará al catálogo de la plataforma el próximo otoño.