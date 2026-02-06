Eufòria emitirá, esta noche, la tercera gala de esta edición. Después de alcanzar un buen 15,7% de share la semana pasada, el concurso musical de TV3 confía en repetir buenos datos y, por eso, ha preparado una lista de temas muy completa que está dando trabajo a los concursantes. Hemos podido ver ensayos muy intensos, nervios y alguna lección de coreano que ha dejado a los fans muy sorprendidos. El paso de Gerard por esta cuarta edición está siendo de lo más intenso, teniendo en cuenta que fue el último en convertirse en participante de pleno derecho y que en la última gala se jugó la expulsión. En esta ocasión, tiene el reto de dejar atrás la experiencia en la zona de peligro con Soda Pop de Demon Hunters. La película está triunfando muchísimo, así que serán muchos los telespectadores que reconocerán de inmediato el éxito de la banda sonora de K-Pop coreano que tanto está sonando en la radio últimamente.

Aida también estuvo a punto de despedirse del programa por culpa de una actuación floja, así que llega al programa de esta noche con ganas de darlo todo y demostrar que merece continuar. En su caso, han elegido para ella September de Earth, Wind & Fire. ¿Y Blasco? Él está en la misma situación, ya que no convenció al jurado y ahora quiere cambiar la imagen que tienen de él. Lo intentará con un gran éxito como I don’t wanna wait de David Guetta y One Republic, una actuación movida que promete mucho.

En la otra cara de la moneda, encontramos a Monique que fue la favorita de la semana pasada. La suya es la mejor voz con diferencia, una artista muy completa que podría repetir en el trono más deseado gracias a Carinyo de Svetlana, la canción que le han elegido para que salga un poco de su zona de confort. Oliver, que también fue el favorito del jurado en los primeros minutos de la gala, emocionará a la gente en casa con Olívia de The Tyets, una de las canciones más reproducidas del año pasado que cuenta con muchísimos fans.

¿Qué canciones escucharemos en la tercera gala de Eufòria?

En cuanto a los otros concursantes, los podremos escuchar con canciones muy populares de grupos catalanes y también extranjeros. Habrá lugar para un tema tan popular como Let it be de The Beatles, interpretado por Aina Machuca que tiene el reto de hacer suyo este clásico. Ian tendrá que hacer algo similar, en su caso con In your eyes de la cantante superventas Kylie Minogue. Y si hablamos de temas en catalán, Daniela nos enamorará con Només viure de Ginestà y Lluís Oliveras cantará Mai trobaràs de Sopa de Cabra.

Para Noa, han seleccionado el tema La bachateta de Tacho y su actuación puede ser de lo más sorprendente. De la misma manera, también será divertido ver a Arian convertido en el representante de Grecia en Eurovisión del año pasado porque tendrá que cantar My number one de Helena Paparizou. Además, los telespectadores podrán cantar Venus de Bananarama cuando suba al escenario Tura. Y, finalmente, Clara lo dará todo con Amargalida de Joan Isaac.

La cadena ha abierto las puertas de las clases que reciben los concursantes de Eufòria | TV3

Una gala muy completa en la que se interpretarán todos los géneros, en diferentes idiomas y con propuestas que prometen espectáculo.