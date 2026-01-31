Eufòria ha vuelto a ser lo que era para TV3, el programa musical que los hace líderes indiscutibles de la noche de los viernes. Después del estreno de la cuarta edición, que obtuvo un resultado algo descafeinado, en la segunda gala han sumado más telespectadores y han alcanzado un muy buen 15,7% de share con casi 200.000 personas. Se ha notado que ha comenzado el concurso de verdad, con el jurado más exigente y la lucha por la silla de favorito. Buena parte de los telespectadores se han quedado con ganas de más y han seguido conectados al canal para seguir la postgala, que ha hecho una cuota de pantalla brutal –un 16,7%!– a pesar de haber comenzado más allá de la una de la madrugada. Y aún más buenas noticias para ellos, teniendo en cuenta que el liderazgo conjunto de la jornada ha sido espectacular con un 17,3% que deja a más de siete puntos a TVE, el segundo clasificado.

Comentamos, pues, todo lo que ha pasado en una segunda gala que ha supuesto el pistoletazo de salida real a una edición que promete mucho. Ya decíamos, la semana pasada, que se notaba mucho más nivel en los concursantes respecto a las otras ediciones. Si el viernes nos deleitaban con actuaciones dignas de semifinal, ahora es cierto que el nivel ha bajado un poco y hemos oído a unos cuantos cantantes desafinando. Poco a poco, sin embargo, se ha dejado atrás esa frialdad y se han encadenado interpretaciones que han dado mucho de sí.

Estos han sido los concursantes que han ocupado la silla de favorito

Ha vuelto el botón de favorito, que otorga como privilegio la salvación directa -sin poder ser nominado por las segundas voces- y la elección de los compañeros para la semana siguiente. El jurado no ha tardado mucho en pulsarlo, sorprendentemente, ya que han enviado directamente al trono a Oliver cuando era la segunda actuación de la noche y aún quedaban muchísimos concursantes por cantar. El aspirante había aparcado los boleros para interpretar un clásico de Bon Jovi y lo ha hecho realmente bien, ya que ha enamorado al piano y también a la parte más rockera de la canción. «Has hecho un cambio de tono brutal y me ha sorprendido mucho, así como la evolución muy favorable respecto a la semana pasada«, le ha reconocido Alfred García. El joven se ha lucido en la interpretación y eso le ha ayudado a convertirse en el primer favorito de la noche y de la edición. En las redes se ha criticado esta decisión, por ello, al considerar que no era para tanto y que se debería cambiar la mecánica porque no tiene sentido que escojan a un favorito cuando aún no han cantado todos.

La segunda artista que ha sido elegida como favorita ha sido Monique, quien ya se veía desde la primera gala que llegaría lejos en el concurso. Tiene la mejor voz con mucha diferencia y una fuerza en el escenario que deja al resto bastante en evidencia. Los miembros del jurado son conscientes de ello y la han premiado con un privilegio que ningún rival ha conseguido quitarle. Ella se convierte, pues, en la primera que llega como favorita a la final de una gala.

Ha sido gracioso verla haciendo de guía turística por su distrito de Nou Barris en un vídeo previo. Una vez en el escenario, si ha conseguido tantos aplausos ha sido porque se ha puesto en la piel de Aretha Franklin y lo ha hecho genial. Como nota curiosa, que tenía tantas ganas de cantar que se adelantó y hizo las primeras notas antes de que Marta Torné le diera paso. Esta canción parecía hecha para ella, la verdad, le permitieron lucirse y ella lo aprovechó. Como era previsible, la han puesto por las nubes en el jurado y han decidido que la harían favorita: “Lo tuyo no se aprende, se lleva en el alma. Enhorabuena por todo lo que ha pasado hoy en el escenario”.

La actuación de Monique ha sido la mejor de la noche | TV3

En la zona de peligro, cuatro aspirantes que no han estado muy acertados

Y, en la otra cara de la moneda, los peores de la noche que no han convencido al jurado y han acabado en la zona de peligro. Había pasado prácticamente media gala y estaban salvando a todos, así que después dio la sensación de que todo iba un poco apresurado y acabaron nominando a artistas que no lo habían hecho genial… pero que, seguramente, sí lo habían hecho un poco mejor que los primeros que habían premiado con demasiado buenismo. No fue la mejor noche para Alfred García, Queralt y Mama Dousha y, de hecho, muchos telespectadores los han criticado en X (el antiguo Twitter) por hacer valoraciones sin mucho sentido.

Para ellos, sin embargo, los peores de la noche han sido Gerard, Aida, Irene y Blasco. El primero, que se convirtió la semana pasada en concursante de pleno derecho, realmente ha protagonizado una de las actuaciones más flojas: «Te he notado mucho más rígido que la semana pasada«, le recriminaron junto con que no haya arriesgado. ¿Y Aida? En su caso, acabó interpretando una rumba catalana «demasiado tímida«. El público gritó un «favorita» que no cambió la opinión de los profesionales: «Has estado baja de afinación en varios momentos y ahogada en las partes más agudas».

Irene convirtió el plató en una clase de Pilates, pero la criticaron por haber estado “desconectada” de la canción en muchos momentos: “Queríamos ver más juego”, dijeron para justificar esta nominación. Y, finalmente, Blasco recibió la mala noticia después de haber cantado de una manera “muy correcta”, pero sin haber ido más allá: «Eso ya no es suficiente teniendo en cuenta el nivel de los otros. Era un tema de Justin Bieber muy íntimo y no has hecho una propuesta lo suficientemente buena para evitar ir a la zona de peligro«.

¿Quién ha sido el expulsado de la segunda gala de Eufòria?

¿Y de todos ellos, quién ha acabado yéndose a casa? El VAR musical no ha querido añadir ningún otro concursante a la lista de nominados, ya que han considerado que ellos también habían sido los peores en cuanto a las segundas voces. Los coaches han salvado a Aida como premio por haber hecho levantar al público con su luz. Y también han tenido en cuenta la buena interpretación de Blasco, que también ha evitado jugarse la expulsión. De esta manera, ha habido sorpresa final porque se han jugado la expulsión la persona más votada de la semana pasada y la que no sabían si entraría o no al concurso. El público, finalmente, ha decidido con el 60% de los votos que se merecía continuar luchando Gerard, lo que ha convertido a Irene en la eliminada de la noche: «Me he quedado con las ganas de haber interpretado alguna canción flamenquita«.

Irene ha sido la expulsada de la segunda gala de Eufòria | TV3

Así han sido las otras actuaciones de la noche

Ahora que aún son tantos concursantes, la gala acaba teniendo muchísimas interpretaciones. Algunas de las mejores las han protagonizado Arian, Tura y Lluís. El primero ha mostrado una versión nueva de sí mismo y con una voz muy bonita cuando ha dedicado una canción muy romántica a su abuela. Su temblor, la expresión y la interpretación han sido preciosas y ha emocionado «fuertemente» al jurado: “Me ha encantado cómo te has roto” y “Gracias, gracias y gracias” son parte de la valoración buenísima que ha recibido de los expertos. Tura, por su parte, que se salvó de la nominación gracias a los coach, tenía un tema de Serrat que ha teatralizado mucho y lo ha hecho bien, hasta el punto que ha “enamorado” al jurado que le han regalado tres sí. Y Lluís ha vuelto a demostrar que es uno de los mejores de esta edición, ahora con una puesta en escena muy chula en un cementerio para cantar Zombie lady: «Con esta gran actuación has demostrado tener personalidad, nos ha encantado«.

Una gala que ha dado mucho de sí y que ha convencido bastante a los telespectadores que se han enganchado con ganas.