Eufòria ha vuelto a TV3 con una cuarta edición después de dos años de espera, un tiempo prudencial que desde la cadena creían que sería suficiente para poder añadir novedades lo suficientemente potentes para recuperar a los fans del formato que se engancharon en las dos primeras ediciones. Nuevas caras en el jurado y entre los coaches, un plató renovado y el mejor casting de la historia del programa. Este era el preámbulo, lo que ha funcionado… pero seguramente no tanto como esperaban. El concurso musical que presentan Marta Torné y Miki Núñez ha obtenido, en la primera gala, un 14,1% de share que los hace líderes pero que a la vez supone la peor de sus estrenos.

La segunda edición fue la más seguida con un 22,4% buenísimo en la gala de presentación, pero es que tampoco han llegado a los números que obtuvieron la primera y la tercera (con un 16,6% y un 16,7% respectivamente). Sí que es cierto que se han situado a cuatro puntos del segundo clasificado, El desafío de Antena 3, y a ocho del tercero -la película de TVE-. Y todo, gracias a la mejor primera gala que han hecho nunca y con los mejores concursantes que han encontrado desde que empezaron los castings. El nivel ha subido muchísimo, las puestas en escena han estado muy bien y ya la canción grupal ha demostrado que no tienen nada que envidiar a formatos más grandes como el Operación Triunfo de Prime Video.

La canción grupal de Eufòria ha tenido mucho nivel | TV3

Concierto en el Sant Jordi y una votación algo extraña

Esta nueva generación de eufóricos ha comenzado la edición con una buena noticia, la confirmación de que tendrán un concierto en el Sant Jordi el próximo 31 de mayo. No ha sido hasta la mitad del programa que se ha sabido quién sería el 16º concursante confirmado, ya que en los castings finales habían dejado en duda a Gerard y Carla que se jugaban todo aquí.

Los telespectadores confiaban en que podrían escucharlos actuar en directo antes de votar, pero no ha sido así. Se dio por hecho que se habían visto los castings y mucha gente se ha quejado de que no habían tenido suficiente con el resumen que habían emitido para saber quién se lo merecía realmente: «¿Los tenemos que votar dependiendo de la cara que hacen?». En X (el antiguo Twitter) se ha visto desde el principio que sería él el escogido, por eso, ya que sorprendentemente ha ganado muchos adeptos. Y así ha sido, lo que le ha permitido cantar al final del programa con una actuación que ha estado muy bien y que ha gustado al jurado.

El público decide que Gerard entre a formar parte de Eufòria | TV3

Estas han sido las mejores actuaciones de la primera gala de Eufòria

Cuando comienza un concurso musical como este, es habitual que los telespectadores tengan la sospecha de quiénes pueden llegar a ser los favoritos y probables finalistas de la edición. Desde casa, muchos han tenido esta sensación con la fuerza de Monique, el timbre de voz de Lluís Oliveras, la ternura de Daniela y los bailes de Aina.

El jurado, que ha hecho valoraciones que no se han llegado a entender (hasta el punto que los coaches así se lo han recriminado), ha tenido buenas palabras hacia los cuatro. Para Monique todo han sido elogios, de la misma manera que a Aina le han dicho que es increíble «la madurez escenográfica impecable y la base técnica supersólida» que tiene.

A Lluís les ha gustado, aunque le han pedido que no esté tan «tenso» en el escenario. Quien mejor parada ha salido ha sido Daniela, que llegó a hacer llorar a Queralt con su versión de Over the rainbow: «Has nacido para ser cantante y me has emocionado muchísimo, es un sí rotundo«.

La verdad es que el nivel ha sido muy alto y prácticamente todos han demostrado tener buena voz y dominio del escenario a pesar de ser jovencitos. Muchos han aplaudido a Ian, el concursante andorrano, que ha hecho una actuación impecable en francés cuando interpretó un Alors en dance perfecto hasta el punto que desde el jurado le han dicho que ha sido «brutal». Oliver ha sido el más romántico de la noche y ha gustado en casa, de la misma manera que muchos creen que Aida -la mayor de esta edición con 32 años- puede llegar lejos aunque haya sido un poco subida de tono durante la actuación.

También Arian, que se sabe que es el hermano de Valeria de la última edición, lo ha hecho bastante bien con una vena sensual y una coreografía atrevida. Blasco ha hecho una actuación calificada de «correcta» por los profesionales, sin ningún error y muy cómodo en su zona de confort. Y Gerard, que ha celebrado convertirse en concursante de pleno derecho con una actuación en la que ha interpretado muy bien.

Alfred ha sido el más duro de los tres miembros del jurado | TV3

Todos los concursantes que han estado en la zona de peligro

El resto de concursantes han tenido que enfrentarse a la temida zona de peligro. A Irene no le ha favorecido ser la primera en cantar, ya que ha escogido La perla de Rosalía y esta era una elección arriesgada que la ha forzado a estar demasiado rígida: «Has desafinado y ha habido problemas en el tono«, han dicho para justificar su nominación. Pau Ríos, por su parte, ha escogido un registro muy agudo y eso le ha hecho estar «muy desajustado«. Y Clara, desvergonzada en el escenario, ha querido abordar demasiado y eso la ha deslucido.

Emma no ha tenido suerte, ya que ha optado por un clásico con la guitarra que tenía un arreglo vocal poco creativo: «Ha sido una actuación un poco floja«, le ha recriminado Alfred. No se ha entendido para nada que nominaran a Tura, por ejemplo, que había hecho una actuación bien afinada y sensible: «No te hemos visto dentro de la canción«, le han dicho. Y la última ha sido Noa, de Castellón, había gustado al jurado, pero ha acabado jugándose la continuidad del programa por culpa de las segundas voces: «Has entrado totalmente desafinada y has hecho equivocar a tus compañeros«, han lamentado desde el VAR musical.

Los coaches han salvado a Tura, que ha ido más allá de lo que le había pedido la profesora de interpretación, y a Clara por el carisma que ha demostrado en el escenario. Y, a partir de ahí, el público ha tenido que votar entre los cuatro nominados que se jugaban quedarse a las puertas de esta experiencia. En las redes sociales se ha generado debate, claro, especialmente cuando se ha sabido que con el 21% y el 22% se han elegido a Pau Ríos y Emma como los primeros expulsados.

El cásting de la cuarta edición de Eufòria, mucho mejor que los anteriores | TV3

Los primeros expulsados de la cuarta edición lloraron al saber que se iban a casa | TV3

Con opiniones a favor y en contra de esta elección, lo que queda claro es que TV3 ha acertado con el casting y que pueden salir buenos artistas de esta generación. Ahora habrá que ver si la gente se anima a sintonizar el programa los viernes por la noche o esta acaba siendo la edición más discreta.