La cuenta atrás para el estreno de la cuarta edición de Eufòria ya está aquí. Quedan muy pocas horas para descubrir cómo será esta nueva temporada después de una pausa de casi dos años. Había muchas ganas de saber qué ha preparado la cadena pública catalana para recuperar un talent show de la casa que había sido una revolución dentro de la parrilla televisiva. Será esta noche de viernes 23 de enero cuando podamos ver el escenario de Eufòria con todos los cambios y novedades que han ido desgranando las últimas horas, como por ejemplo el nacimiento del Espai Eufòria bajo la dirección de Dani Anglès, o un equipo de coach y miembros del jurado renovado.

Después de la emisión del casting final la semana pasada, en el que pudimos ver qué artistas conseguían un billete dentro del programa, los responsables de la selección de voces dejaron una gran responsabilidad para la audiencia, elegir entre dos concursantes que continúan en duda para decidir quién se quedará con el hueco número 16. Los viernes por la noche volverán a ser de Eufòria con artistas de varios puntos de Cataluña y del País Valenciano que intentarán conseguir el premio final. ¿Una de las novedades que presentan? La llegada de Mama Dousha y Queralt Lahoz como nuevos miembros del jurado junto a Alfred García. También se incorporan nuevos perfiles dentro del equipo de coach, como Júlia Bonjoch a cargo de la interpretación, Enric Sanjuan como nuevo coreógrafo o Enric Cambray bajo la dirección artística. ¿Quién logrará sorprender a la audiencia en la primera gala?

¿Qué canciones sonarán en esta primera gala? Temas de hoy y de antes

Los jóvenes eufóricos vienen con ganas de demostrar que son esta «nueva hornada de talento» que necesitaba el concurso después de notar cierto «desgaste», explicó Cristian Trepat, jefe del área de Contenidos, Programación y Cultura de 3Cat en una presentación de la temporada con los medios. Lo que ya sabemos son las canciones que sonarán esta noche como primer aperitivo para ir conociendo a los concursantes.

En esta primera gala de Eufòria habrá música para todos los públicos, desde canciones en francés hasta éxitos de Oasis, Oques Grasses o el gran tema de despecho del nuevo álbum de Rosalía.

Ian : «Alors on dance», de Stromae

: «Alors on dance», de Stromae Emma : «Wonderwall», de Oasis

: «Wonderwall», de Oasis Blasco : «4 Kissos», de Figa Flawas

: «4 Kissos», de Figa Flawas Aina Machuca : «Where have you been», de Rihanna

: «Where have you been», de Rihanna Oliver : «Només ho faig per tu», de Sau

: «Només ho faig per tu», de Sau Daniela : «Over the rainbow», de Ariana Grande

: «Over the rainbow», de Ariana Grande Pau Ríos : «Com el dia i la nit», de Julieta i Oques Grasses

: «Com el dia i la nit», de Julieta i Oques Grasses Noa : «Una cumbia amb el Guillem», de Mushka i Guillem Gisbert

: «Una cumbia amb el Guillem», de Mushka i Guillem Gisbert Arian : «Out of body», de Khalid

: «Out of body», de Khalid Irene : «La Perla», de Rosalía

: «La Perla», de Rosalía Lluís Oliveras : «Com dues gotes d’aigua», de Manu Guix

: «Com dues gotes d’aigua», de Manu Guix Monique : «Virtual insanity», de Jamiroquai

: «Virtual insanity», de Jamiroquai Clara : «No tears left to cry», de Ariana Grande

: «No tears left to cry», de Ariana Grande Aida : «Good luck, babe», de Chappel Roan

: «Good luck, babe», de Chappel Roan Tura: «Birds of a feather», de Billie Eilish

‘4 Kissos’ de Figa Flawas será una de las canciones de la primera gala de ‘Eufòria’ | Instagram

‘Wonderwall’ es una de las canciones que sonarán en ‘Eufòria’ en esta primera gala | Instagram

¿Qué cantarán las dos voces que aún están en duda?

Como decíamos, hay dos voces que todavía están en duda. Durante el casting final, Gerard y Carla fueron seleccionados por los responsables, que no pudieron decidir quién de los dos podría quedarse con la última plaza dentro del concurso. Ambos interpretarán la misma canción, Rikiti, de Mama Dousha, una de las canciones más virales del nuevo miembro del jurado de Eufòria.

Gerard y Carla son las dos voces en duda en ‘Eufòria’ y cantarán ‘Rikiti’ | Instagram

A partir de aquí y una vez vista la actuación, el público y la audiencia deberán decidir quién de los dos les ha gustado más y, por tanto, con sus votos elegirán al último concursante de la temporada. Todo está preparado para el estreno de una cuarta edición de Eufòria llena de novedades y mucha música en directo.