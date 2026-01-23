El compte enrere per a l’estrena de la quarta edició d’Eufòria ja és aquí. Queden molt poques hores per descobrir com serà aquesta nova temporada després d’una aturada de gairebé dos anys. Hi havia moltes ganes de saber què ha preparat la cadena pública catalana per recuperar un talent show de la casa que havia estat una revolució dins la graella televisiva. Serà aquesta nit de divendres dia 23 de gener quan puguem veure l’escenari d’Eufòria amb tots els canvis i novetats que han anat desgranant les darreres hores, com per exemple el naixement de l’Espai Eufòria sota la direcció de Dani Anglès, o un equip de coach i membres del jurat renovat.
Després de l’emissió del càsting final la setmana passada, en què vam poder veure quins artistes aconseguien un bitllet dins el programa, els responsables de la selecció de veus van deixar una gran responsabilitat per a l’audiència, triar entre dos concursants que continuen en dubte per decidir qui es quedarà amb el forat número 16. Els divendres a la nit tornaran a ser d’Eufòria amb artistes de diversos punts de Catalunya i del País Valencià que intentaran aconseguir el premi final. Una de les novetats que presenten? L’arribada de Mama Dousha i Queralt Lahoz com a nous membres del jurat al costat d’Alfred García. També s’incorporen nous perfils dins l’equip de coach, com Júlia Bonjoch a càrrec de la interpretació, Enric Sanjuan com a nou coreògraf o Enric Cambray sota la direcció artística. Qui aconseguirà sorprendre l’audiència en la primera gala?
Quines cançons sonaran en aquesta primera gala? Temacles d’avui i d’abans
Els joves eufòrics venen amb ganes de demostrar que són aquesta “nova fornada de talent” que necessitava el concurs després de notar cert “desgast”, va explicar Cristian Trepat, cap de l’àrea de Continguts, Programació i Cultura de 3Cat en una presentació de la temporada amb els mitjans. El que sabem ja són les cançons que sonaran aquesta nit com a primer tastet per anar coneixent els concursants.
En aquesta primera gala d’Eufòria hi haurà música per a tots els públics, des de cançons en francès fins a èxits d’Oasis, Oques Grasses o el gran tema de despit del nou àlbum de Rosalía.
- Ian: “Alors on dance”, de Stromae
- Emma: “Wonderwall”, d’Oasis
- Blasco: “4 Kissos”, de Figa Flawas
- Aina Machuca: “Where have you been”, de Rihanna
- Oliver: “Només ho faig per tu”, de Sau
- Daniela: “Over the rainbow”, d’Ariana Grande
- Pau Ríos: “Com el dia i la nit”, de Julieta i Oques Grasses
- Noa: “Una cumbia amb el Guillem”, de Mushka i Guillem Gisbert
- Arian: “Out of body”, de Khalid
- Irene: “La Perla”, de Rosalía
- Lluís Oliveras: “Com dues gotes d’aigua”, de Manu Guix
- Monique: “Virtual insanity”, de Jamiroquai
- Clara: “No tears left to cry”, d’Ariana Grande
- Aida: “Good luck, babe”, de Chappel Roan
- Tura: “Birds of a feather”, de Billie Eilish
Què cantaran les dues veus que encara queden en dubte?
Com dèiem, hi ha dues veus que encara estan en dubte. Durant el càsting final, el Gerard i la Carla van ser seleccionats pels responsables, que no van poder decidir qui dels dos podria quedar-se amb l’última plaça dins el concurs. Tots dos interpretaran la mateixa cançó, Rikiti, de Mama Dousha, una de les cançons més virals del nou membre del jurat d’Eufòria.
A partir d’aquí i un cop vista l’actuació, el públic i l’audiència haurà de decidir qui dels dos els ha agradat més i, per tant, amb els seus vots triaran l’últim concursant de la temporada. Tot està preparat per a l’estrena d’una quarta edició d’Eufòria plena de novetats i molta música en directe.