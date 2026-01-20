3Cat comença el compte enrere per a l’estrena de la quarta edició d’Eufòria. El concurs musical de la televisió pública catalana torna a ocupar els divendres al vespre després d’una aturada temporal per “agafar embranzida i permetre una nova fornada de talents”, ha explicat Cristian Trepat, responsable de l’àrea de Continguts, Programació i Cultura de 3Cat. Una nova temporada que arriba carregada de novetats que han revelat pocs dies abans de la primera gala que s’emetrà aquest divendres 23 de gener. Ara que ja es coneixen els 17 concursants que participaran -amb dues veus encara per decidir- i el nou equip de jurat i coach, El Món ha estat en la presentació de la nova edició per conèixer les novetats i canvis més destacats.
Com serà la nova temporada d’Eufòria’? Els canvis després d’una aturada temporal
Els membres del jurat, format per Alfred García, Queralt Lahoz i Mama Dousha, rebran els 17 concursants aquest divendres al vespre en una primera gala que promet moltíssimes emocions i un format renovat que des de 3Cat han recuperat després de deixar un temps de reflexió des de la darrera edició. Aquest programa d’entreteniment de gran format va néixer per la pèrdua i la desconnexió d’aquests formats amb una clara voluntat de reconnectar amb un públic estratègic, tant de joves com de famílies. Aquest temps de reflexió, apunta Trepat, arriba per permetre “agafar aire” i trobar “una nova fornada de talent per continuar mantenint l’ànima d’Eufòria“. Les audiències són volubles i intentar mantenir l’èxit d’un format sense cremar-lo també és un repte. Amb les novetats implementades i després d’una emissió dels càstings finals que ha passat una mica desapercebuda en els registres de les audiències, confien que les dades millorin substancialment.
La decisió d’aquesta aturada “no va ser senzilla”, però després de detectar “cert esgotament”, van decidir deixar descansar el format ben bé dos anys. “Posat a la balança de pros i contres sobretot pel que fa a la tendència mundial d’aquest gènere dels talents show, sí que vam detectar que hi havia cert esgotament pel que fa al càsting”, explica Trepat. Així doncs, aquest stand-by respon a una necessitat de trobar “una nova fornada d’artistes del país que s’interessessin pel concurs”. I què faran per recuperar i millorar les audiències? “La idea principal és reconnectar amb el públic que ja teníem, que ho tornin a descobrir de nou i si podem ampliar aquesta base, molt millor”, exposa. Per fer-ho, recorren a un catàleg de novetats molt diverses que van més enllà dels equips del jurat i els coach, en una aposta per mantenir l’ànima d’Eufòria i alhora “ensenyar-ne les entranyes”.
Dani Anglès dirigirà l’Espai Eufòria’, una de les novetats més destacades
Entre les novetats més destacades es troba la creació de l’Espai Eufòria, dirigit per Dani Anglès. Un espai de continguts exclusius a la plataforma 3Cat per proposar a la comunitat Eufòria l’accés a concerts en petit format, classes magistrals amb exconcursants i visites relacionades amb persones del món de la música. “El que era un espai d’assaig ara podrem compartir-ho amb l’audiència”, explica l’actor i director Dani Anglès. Una oportunitat per veure i conèixer “els valors d’Eufòria” i poder obrir-los a tothom. Durant els diversos anys de concurs, Anglès ha passat per la direcció artística, la producció dels càstings i ara, s’incorpora com a director de l’Espai Eufòria. “De tot l’aprenentatge i el que hem viscut durant els darrers tres anys, quantes d’aquestes coses creiem que poden ser interessants per a l’espectador? Aquest contingut que poden consumir quan vulguin és l’Espai Eufòria”, explica en una conversa amb El Món.
“Quan hem fet audicions sempre hem tingut la sensació que hi havia molt de talent, però el potser vam notar abans de l’aturada és una sensació de repetició de perfils o que el programa estava tan present que els mateixos aspirants que volien repetir el que acabaven de veure”, apunta. Enguany un dels canvis pel que fa als càstings és que han estat molt més acotats, amb unes places fixes, la qual cosa “no havia passat mai”. Per tant, la selecció de veus i artistes ha estat molt més complicada i exclusiva. “És una responsabilitat molt gran que l’agafem amb molt de respecte. El programa sempre té un to divertit i desenfadat, però al darrere hi ha molta intenció, sent conscients de la diversitat, del que és normatiu, de recuperar els clàssics i fer servir la nostra llengua”, explica. Desenes de joves han intentat fer-se amb un bitllet dins Eufòria, però només 16 podran ser concursants de ple dret. Què ha de tenir un concursant eufòric? “Ha de tenir aquella cosa especial que no té algú altre. L’única cosa que ens fa completament diferents i originals de tot i tot és ser nosaltres mateixos“.
Les noves cares de les postgales, xerrades amb famosos i experiències musicals per a nens i nenes
També hi haurà seccions fixes com xerrades conduïdes per exconcursants del talent show i convidats famosos com Suu, Ramon Mirabet, Sofia Coll o Celia Espanya que faran servir la seva veu per tractar els temes del dia sota la moderació de Lluís Sànchez, guanyador de l’anterior edició. A més a més, les dues cares dels formats digitals que presentaran les postgales seran dos noms molt sonats de la casa, l’exconcusant Aina da Silva i el comunicador i creador de contingut Alberto Gadel. La mirada transversal i generacional arribarà amb Gen Eufòria, un espai educatiu enfocat als fans que cada quinze dies, noies i nies d’entre 10 i 14 anys seran triats per sorteig per posar en pràctica les seves habilitats artístiques sota la direcció d’Elena Escorcia, concursant de la segona edició.
Sorpreses, canvis a plató i una aposta clara per moure les audiències
La presència d’exconcursants també arriba amb la nova sintonia d’Eufòria, creada per Triquell i que “connecta amb els objectius del programa, fer créixer el talent emergent“, ha explicat Trepat. El plató també tindrà certs canvis com els nous grafismes i moltes sorpreses que, segons avancen, “estaran molt presents a cada gala”. El cos de ball també es renova i serà dirigit per Enric Sanjuan, un jove coreògraf de 22 anys amb molta experiència en formats televisius com a ballarí. Dins les novetats també s’hi suma l’actriu Júlia Bonjoch com a coach d’interpretació i Enric Cambray com a nou director artístic. Amb ells continuaran coach habituals com Jordi Cubino i Clara Luna. Tot està preparat per a l’estrena de la quarta edició d’Eufòria que es podrà veure en directe a través de TV3 i la plataforma 3Cat el pròxim divendres 23 de gener a partir de les 22:00 h.