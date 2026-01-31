Eufòria ha tornat a ser el que era per a TV3, el programa musical que els fa líders indiscutibles de la nit dels divendres. Després de l’estrena de la quarta edició, que va obtenir un resultat una mica descafeïnat, en la segona gala han sumat més teleespectadors i han assolit un molt bon 15,7% de share amb gairebé 200.000 persones. S’ha notat que ha començat el concurs de debò, amb el jurat més exigent i la lluita per la cadira de preferit. Bona part dels teleespectadors s’han quedat amb ganes de més i han seguit connectats a la cadena per seguir la postgala, que ha fet una quota de pantalla brutal –un 16,7%!– malgrat haver començat més enllà de la una de la matinada. I encara més bones notícies per a ells, tenint en compte que el lideratge conjunt de la jornada ha estat espectacular amb un 17,3% que deixa a més de set punts a TVE, el segon classificat.
Comentem, doncs, tot el que ha passat en una segona gala que ha suposat el tret de sortida real a una edició que promet molt. Ja dèiem, la setmana passada, que es notava molt més nivell en els concursants respecte a les altres edicions. Si divendres ens delectaven amb actuacions dignes de semifinal, ara és cert que el nivell ha baixat una mica i hem sentit uns quants cantants desafiant. A poc a poc, però, s’ha deixat enrere aquesta fredor i s’han encadenat interpretacions que han donat molt de si.
Aquests han estat els concursants que han ocupat la cadira de preferit
Ha tornat el botó de preferit, que atorga com a privilegi la salvació directa -sense poder ser nominat per les segones veus- i l’elecció dels companys per a la setmana vinent. El jurat no ha trigat gaire a prémer-lo, sorprenentment, ja que han enviat directament al tron l’Oliver quan era la segona actuació de la nit i encara quedaven moltíssims concursants per cantar. L’aspirant havia aparcat els boleros per interpretar un clàssic de Bon Jovi i ho ha fet realment bé, ja que ha enamorat al piano i també a la part més roquera de la cançó. “Has fet un canvi de to brutal i m’ha sorprès molt, així com l’evolució molt favorable respecte a la setmana passada“, li ha reconegut l’Alfred García. El jove s’ha lluït en la interpretació i això l’ha ajudat a convertir-lo en el primer preferit de la nit i de l’edició. A les xarxes s’ha criticat aquesta decisió, per això, en considerar que no era per a tant i que s’hauria de canviar la mecànica perquè no té sentit que escollin un preferit quan encara no han cantat tots.
La segona artista que ha estat escollida com a preferida ha estat la Monique, qui ja es veia des de la primera gala que arribaria lluny en el concurs. Té la millor veu amb molta diferència i una força a l’escenari que deixa la resta bastant en evidència. Els membres del jurat en són conscients i l’han premiat amb un privilegi que cap rival ha aconseguit prendre-li. Ella es converteix, doncs, en la primera que arriba com a preferida a la final d’una gala.
Ha fet gràcia veure-la fent de guia turística pel seu districte de Nou Barris en un vídeo previ. Un cop a l’escenari, si ha aconseguit tanst aplaudiments ha estat perquè s’ha posat en la pell de l’Aretha Franklin i ho ha fet genial. Com a nota curiosa, que tingués tantes ganes de cantar que s’ha acabat avançant i ha fet les primeres notes abans que la Marta Torné li donés pas. Aquesta cançó semblava feta per a ella, la veritat, han permès que es lluís i ella ho ha aprofitat. Com era previsible, l’han posat pels núvols al jurat i han decidit que la farien favorita: “Això teu no s’aprèn, es porta a l’ànima. Enhorabona per tot el que ha passat avui a l’escenari”.
A la zona de perill, quatre aspirants que no han estat massa encertats
I, a l’altra cara de la moneda, els pitjors de la nit que no han convençut el jurat i han acabat a la zona de perill. Havia passat pràcticament mitja gala i estaven salvant a tots, així que després ha fet la sensació que tot anava una mica a correcuita i han acabat nominant artistes que no ho havien fet genial… però que, segurament, sí que ho havien fet una mica millor que els primers que havien premiat amb massa buenismo. No ha estat la millor nit per a l’Alfred García, la Queralt i el Mama Dousha i, de fet, molts teleespectadors els han criticat a X (l’antic Twitter) per fer valoracions sense gaire sentit.
Per a ells, però, els pitjors de la nit han estat el Gerard, l’Aida, la Irene i el Blasco. El primer, que va convertir-se la setmana passada en concursant de ple dret, realment ha protagonitzat una de les actuacions més fluixes: “T’he notat molt més rígid que la setmana passada“, li han recriminat juntament amb què no hagi arriscat. I l’Aida? En el seu cas, ha acabat interpretant una rumba catalana “massa tímida“. El públic ha cridat un “favorita” que no ha canviat l’opinió dels professionals: “Has estat baixa d’afinació en diversos moments i ofegada a les parts més agudes”.
La Irene ha convertit el plató en una classe de Pilates, però l’han criticat que hagi estat “desconnectada” de la cançó en molts moments: “Volíem veure més joc”, han dit per justificar aquesta nominació. I, finalment, el Blasco ha rebut la mala notícia després d’haver cantat d’una manera “molt correcte”, però sense haver anat més enllà: “Això ja no és suficient tenint en compte el nivell dels altres. Era un tema de Justin Bieber molt íntim i no has fet una proposta prou bona per a evitar anar a la zona de perill“.
Qui ha estat l’expulsat de la segona gala d’Eufòria?
I de tots ells, qui ha acabat anant-se a casa? El VAR musical no ha volgut afegir cap altre concursant a la llista de nominats, ja que han considerat que ells també havien estat els pitjors pel que fa a les segones veus. Els coaches han salvat l’Aida com a premi a haver fet aixecar el públic amb la seva llum. I també han tingut en compte la bona interpretació del Blasco, que també ha evitat jugar-se l’expulsió. D’aquesta manera, hi ha hagut sorpresa final perquè s’han jugat l’expulsió la persona més votada de la setmana passada i la qui no sabien si entraria o no al concurs. El públic, finalment, ha decidit amb el 60% dels vots que es mereixia continuar lluitant el Gerard, cosa que ha convertit la Irene en l’eliminada de la nit: “M’he quedat amb les ganes d’haver interpretat alguna cançó flamenquita“.
Així han estat les altres actuacions de la nit
Ara que encara són tants concursants, la gala acaba tenint moltíssimes interpretacions. Algunes de les millors les han protagonitzat l’Arian, la Tura i el Lluís. El primer ha mostrat una versió nova de si mateix i amb una veu maquíssima quan ha dedicat una cançó molt romàntica a la seva àvia. El seu tremolor, l’expressió i la interpretació han estat precioses i ha emocionat “fortament” el jurat: “M’ha encantat com t’has trencat” i “Gràcies, gràcies i gràcies” són part de la valoració boníssima que ha rebut dels experts. La Tura, per la seva banda, que va salvar-se de la nominació gràcies als coach, tenia un tema de Serrat que ha teatralitzat molt i ho ha fet bé, fins al punt que ha “enamorat” el jurat que li han regalat tres sí. I el Lluís ha tornat a demostrar que és un dels millors d’aquesta edició, ara amb una posada en escena molt xula a un cementiri per cantar Zombie lady: “Amb aquesta gran actuació has demostrat tenir personalitat, ens ha encantat“.
Una gala que ha donat molt de si i que ha convençut bastant els teleespectadors que s’hi han enganxat amb massa.