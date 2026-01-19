Marta Torné tira les cartes del tarot en una escena surrealista a TV3

Marta Torné ha d’innovar si vol buscar noves maneres de promocionar Eufòria després de quatre edicions, però aquesta no ens l’esperàvem. En el Col·lapse d’aquest dissabte, el Jordi González li ha permès fer-ne publicitat abans de l’estrena d’aquesta setmana en una intervenció que ha sobtat moltíssim perquè s’ha vist la presentadora tirant les cartes del tarot. La idea era fer una crida perquè els teleespectadors connectin amb la primera gala del format, després del desastre d’audiència que han obtingut els càstings, però llavors per què s’ha posat a intentar predir el futur? “La Marta té un poder ocult, sap tirar les cartes“, ha dit el Jordi. I ella hi ha afegit emoció: “Et juro pel meu avi que li he arribat a tirar les cartes a Rosalía, imagina’t”.
Serà el pròxim 23 de gener quan emetin la primera gala d’Eufòria, que torna a la graella amb un munt de novetats: el plató, més gran i totalment reformat, “els millors setze concursants de la història del programa”, nous coaches i també un jurat amb cares diferents. L’expectació és alta i, davant d’això, el Jordi González li ha proposat que tirés les cartes per intentar esbrinar quin serà el futur del concurs musical ara que està a punt de començar. Li han preparat una paradeta amb unes cartes professionals i el resultat ha estat summament estrambòtic, amb la Marta Torné demostrant que tampoc no és que tingui massa idea… “Amb tot el respecte a la gent professional que s’hi dedica, que no s’enfadin, però encara que no sàpigues què significa cada carta és fàcil saber-ho si et compres un llibre d’aquests que et revela el seu significat“.
No li havien portat aquest llibre amb les chuletas i tampoc les ulleres, però ha fet el que ha pogut en una escena a TV3 molt sorprenent. El Jordi González ha deixat clar que no hi creu, en això, però que realment va sorprendre’l quan la Marta li va encertar un munt de coses en una nit plujosa a Barcelona. Funcionarà aquesta quarta edició d’Eufòria, segons la tirada de cartes que ha fet la Marta Torné? “Oh, són cartes fantàstiques i boníssimes! Mira, aquesta de l’emperadriu és d’on venim -de l’èxit-; la roda de la fortuna ens explica per què volem saber-ho i és perquè necessitem saber si tindrem sort; el diable representa les pors que tenim que això no vagi bé; l’emperador és una carta fantàstica i el resum l’indica la carta de l’ermità del revés, que indica que anirà molt bé“. La realitat és que aquesta carta simbolitza una soledat no desitjada o perjudicial, així que no quadra gaire amb la seva anàlisi improvisada.
El futur de Col·lapse, segons les cartes del tarot de Marta Torné
No obstant això, han insistit en què continués fent de pitonisa. Després, amb una altra tirada sobre el futur de Col·lapse: “Mira, us han sortit les cartes del boig, del judici, de la lluna i del penjat… Sí, us anirà molt bé“, deia sense cap mena de convicció. De fet, els noms de les cartes ja ho deien tot i el Jordi González no ha pogut evitar posar-se a riure: “No, home, que no són males cartes i n’hi ha de pitjors”.
Aquest desastre l’ha intentat refer el presentador, que les ha interpretat a la seva conveniència: “La lluna implica que continuarem emetent a les nits; el judici vol dir que com que l’audiència és sobirana ens faran un judici favorable i continuarem tenint bona audiència; el boig vol dir que no hi ha una alternativa millor i al mag al revés vol dir que res no és fruit de la casualitat”. “Em preguntes si fareu una altra temporada? Oi tant, surt la sacerdotessa i això és un sí absolut”, ha afegit ella. I ha sortit la vena més racional del presentador: “Però això us ho creieu, de debò?”.
La tercera tirada li ha dit que la fes pel Reial Madrid i això ha fet gràcia a la Marta: “Del Reial Madrid? Però si pitjor no pot estar!”. I, efectivament, ha fet gràcia que la casualitat volgués que sortissin totes les cartes al revés: “Molt malament, no guanyarà res”, ha etzibat ella. Una intervenció televisiva d’allò més curiosa, això queda clar.