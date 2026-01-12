El vídeo que més ha emocionat Quim Masferrer al ‘Col·lapse’ de TV3

Quim Masferrer és un dels presentadors més estimats de TV3 i, de fet, no és gaire desbaratat dir que segurament és qui més bon feedback rep diàriament. Aquesta nit estrenarà la desena temporada d’El Foraster, la que arriba després de 13 anys de superèxit i amb un munt d’històries de bona gent. Per tal de promocionar-ho, aquest dissabte ha concedit una entrevista a Col·lapse que l’ha mostrat molt i molt emocionat. L’equip del programa ha visitat l’Espolla a l’Alt Empordà, el primer poble que van visitar amb el programa, i alguns dels veïns amb els qui va parlar en el seu moment li han dedicat unes paraules molt tendres.
“Recordo pensar que no entenia què feien aquests bojos gravant aquí aquest programa perquè ni tan sols sabíem què passaria”, diu. L’alcalde, que continua sent el mateix que en aquell moment, aplaudeix que el poble reaccionés “tan bé”: “No recordo un dia que la gent d’aquí rigués tant. Quan hagis tornat per tots els pobles del país pots acabar en aquest una altra vegada”, li ha recomanat. Davant d’aquest recull, el Quim s’ha quedat parat: “M’heu fet emocionar, eh”.
“A Espolla li devem molt perquè ells no sabien què faríem allà, només veien un tio amb un micròfon per allà i parlant amb la gent. Recordo que em preguntaven què faríem amb allò i l’equip de producció anaven de bòlit explicant com aniria. Va ser increïble. Van confiar una mica a cegues en el que volíem fer. Hòstia, què fort”, ha dit el presentador.
De 948 municipis que hi ha a Catalunya, a El Foraster ja n’han visitat 130 més o menys: “En queden molts encara”, ha deixat anar el Quim. I és que, el que pot dir, és que té “la feina més maca del món”: “Que 13 anys més tard, la gent d’aquell primer programa, del pilot, parlin d’aquesta manera i et diguin el que t’han dit… Hi ha molta veritat aquí i m’adono que jo, si em deixen, tinc ganes de seguir coneixent gent”, ha etzibat en un clam per continuar signant més i més temporades del programa.
Què opina Quim Masferrer sobre les bones audiències que fa El Foraster?
I no li faltarà de feina, previsiblement, tenint en compte les bones audiències que continua fent. De fet, el Jordi González ha destacat el boníssim share que va obtenir en el monòleg de Nadal i el Quim Masferrer ha reconegut que està molt satisfet dels resultats que fa: “Encara no m’ho acabo de creure. I, de fet, hi ha vegades que em pregunto a mi mateix si em seguiria… i tinc dubtes! Arriba un moment en què pots arribar a estar cansat de tu mateix”. Ara bé, després veus que el que fa té aquesta repercussió i sap que està fent bé les coses: “Estic satisfet i contentíssim”, ha subratllat amb orgull a la veu.
Aquesta nit estrenaran la desena temporada d’El Foraster i el Quim Masferrer mai no hauria dit que arribaria aquest moment. A ell, que ni tan sols li agradava el nom del programa, ja que creia que seria millor un “La bona gent” o quelcom similar que destaqués que són els veïns els veritables protagonistes. “Que estiguem a punt d’estrenar la desena temporada i que continuem sent líders a cada emissió… Si m’ho haguessin dit fa 13 anys no m’ho hauria cregut perquè sé que la televisió és efímera i que de seguida volem coses noves”.
L’èxit d’aquest programa, segons el seu presentador? La naturalitat que transmet: “Mira, sempre recordaré una gravació que vam fer amb un pastor a les quatre de la matinada. Em van voler maquillar perquè deien que se’m veien unes ulleres de por. Doncs m’hi vaig negar, si són les quatre de la matinada i tinc son vull que es vegi! El Foraster té molta veritat i crec que aquesta és la seva gràcia, que se’m vegi esbufegar si he de pujar al Pedraforca”.
Així ha estat el joc més complicat per al Quim Masferrer
Al programa dels dissabtes a la nit, li han proposat fer un joc en el que no se n’ha sortit massa bé. Li mostraven quatre dolços típics catalans i havia d’esbrinar de quin poble eren originaris i, posteriorment, situar-los al mapa. Ha encertat que la coca era de Perafita i com era el bisbalenc, però s’ha confós quan li han demanat d’on eren aquells carquinyolis perquè ha dit que eren de Cardedeu i, en realitat, no: “Què et costava donar-me la raó i no deixar-me malament?”, ha dit tot fent broma.
Que els belgues són de Sabadell tampoc no ho tenia controlat, així que li queda el repte pendent de continuar voltant per les diferents pastisseries d’arreu.
Aquesta nit, com dèiem, Quim Masferrer torna amb El Foraster i ho farà des del Pinós, justament al centre de Catalunya. I continua dient el mateix, que és molt maco que aquest programa li permeti fer país: “És molt maco perquè ens ajuda a entendre que tenim un país extraordinari”.