Eduardo Noriega ha visitat el Col·lapse de TV3 per presentar el thriller paranormal que protagonitza, però d’aquesta conversa el que més gràcia ha fet és poder sentir-lo en català. El càntabre fa molts anys que es dedica al cinema i, entre les moltes coses que ha après per la seva feina, destaca curiosament la nostra llengua: “Quan vinc a Catalunya faig broma dient que soc de l’Hospitalet“. Ha dit que li costava fer l’entrevista en aquesta llengua, però des de casa se l’ha vist d’allò més còmode: “És complicat no només perquè costa aprendre les paraules, sinó perquè no són teves. Ara bé, a mi m’apassionen les llengües i també m’ha apassionat sempre la cultura catalana. Sempre m’ha tirat molt el Barça i l’accent català, que sempre m’ha agradat. I la veritat és que no m’ha costat massa aprendre’l“.
L’intèrpret ha explicat que van trucar-lo per fer una pel·lícula en català i el director volia que parlés català, castellà i francès. Per tal de preparar-se, va estar “molt de temps” veient TV3 amb subtítols per practicar: “Recordo veure tots els capítols de Plats Bruts, per exemple, i també he estat llegint literatura catalana o el diari. Va ser una feinada d’immersió total. Recordo enviar missatges a la meva nòvia en català i em deia que m’anés a prendre pel cul”, ha dit.l
Noriega no ha viscut mai a Catalunya, però sempre que ve li acaben preguntant d’on és. Quan reconeix que és de Santander, tothom es queda molt sorprès: “Els catalans agraeixen molt que faci l’esforç de parlar català perquè diuen que hi ha gent aquí de fa molts anys que no el parla. Però és que no és una llengua complicada“.
📲 https://t.co/ofvMWW5cP8 pic.twitter.com/dEOrIpdtPw
Eduardo Noriega dona detalls de l’accident de moto que ha patit
L’any passat, Eduardo Noriega va patir un accident de moto greu que va arribar a espantar molt el seu entorn. L’actor anava conduint per una autovia de Madrid quan, de sobte, un cotxe li donava un cop per darrere que el va fer sortir pels aires: “No m’ho esperava, va ser un ensurt tremendo… Jo anava a 70 km/h, que no és molt ràpid, però el cop em va fer sortir volant”.
D’aquells instants, recorda que li van passar moltes coses pel cap: “Vaig pensar que em matava… Creia que cauria, que em donaria un cop contra el mur i un cotxe em passaria per sobre. Tot en un segon, quan vaig adonar-me que era una merda morir així. Quina mort més ximple penses llavors… No vaig tenir temps a reaccionar”.
D’ell sempre s’ha dit que és un actor guapo i galà. Com ha viscut amb aquesta etiqueta? “Et condiciona i et dona feina”, reconeix, una contradicció que agrada i molesta alhora: “Et fa ràbia perquè saps que fas una feina més complicada que només mostrar la cara. Ara bé, també agraeixes que surti el teu nom quan busquen un actor guapo perquè això t’ajuda”. El punt dolent, que hi hagi gent que pensi que només saps “fer de guapo”: “Tot es resumeix a una paraula i no és just. Ara bé, millor que tinguis una etiqueta o no”, prossegueix.