Jordi González ha tornat a TV3 després de molts anys treballant en les cadenes espanyoles. Més de quatre dècades en els platós de televisió aporten un bagatge i una experiència que ara ha posat en pràctica al Col·lapse, això sí, sense poder evitar algunes crítiques per les seves entrevistes. González prenia el relleu de Ricard Ustrell, presentador d’El matí de Catalunya Ràdio que deixava la televisió de banda per centrar-se en el programa matinal radiofònic.
Després d’una etapa de salut molt complicada i passar tres mesos en coma per culpa d’un bacteri, Jordi González rebia l’oportunitat de tornar a la televisió pública espanyola després de deixar el programa D Corazón a TVE, que continua presentant Anne Igartiburu i Javi Hoyos. En una entrevista al diari ARA, Jordi González se sincera sobre la jubilació, sobre el Col·lapse de TV3 com a “epíleg professional” i els diners que ha arribat a guanyar en la seva etapa a Mediaset.
Jordi González anuncia la seva jubilació
Jordi González coneix el món de la televisió en profunditat, sap l’exigència de les càmeres i ha passat per formats televisius molt diversos durant aquests 40 anys de carrera. Ara, però, ha anunciat la seva intenció de jubilar-se quan acabi la seva etapa al Col·lapse. Explica que “s’havia de jubilar fa temps” i arran de la malaltia que va patir després de contraure un bacteri, va explicar al seu entorn que deixaria de treballar. “Tinc quartos, no tinc fills, doncs endavant”, revela en aquesta entrevista. Llavors va ser el moment en què TV3 va picar a la porta per oferir-li presentar i dirigir el Col·lapse que deixava Ustrell. “Vaig pensar: agafa-ho perquè és una manera satisfactòria d’acabar una carrera”. González admet que és el seu “epíleg” i que pot durar els mesos o els anys que sigui, però que “no farà cap altre programa”.
El presentador té algun somni o fita per complir durant la jubilació? Un cop acabi la seva etapa a la televisió, té alguns objectius, com viatjar al Japó, aprendre anglès o aprendre a cuinar. “Són les tres coses que em vaig proposar quan tenia 40 anys i que encara no he pogut fer”, admet al diari.
Jordi González revela quant va arribar a cobrar a Mediaset
Més enllà de presentar programes a TV3 com Això no és tot o Les 1000 i una, Jordi González va fer el salt a la televisió privada espanyola i allà si va quedar ben bé durant dues dècades. Ha conduït programes com La Noria, Crónicas marcianas o Gran Hermano, però quant ha arribat a cobrar a Mediaset? El comunicador català explica que ara ja no paguen el que pagaven quan ell hi treballava. Per exemple, els col·laboradors que passaven per La Noria “cobraven 1.500 euros” i ara estan pagant “300 o 200”.
“Jo vaig entrar a Telecinco en una era daurada, quan van fitxar també Ana Rosa, Jesús Vázquez, Piqueras i a mi”, explica. El seu fitxatge es va produir l’any 1998 i el seu sou més alt el rebria l’any següent: 20 milions de pessetes, un total de 120.000 euros, que els cobrava “per programa”. Ara bé, explica que “ha pagat tot el que tocava a Hisenda”. “Penso que és millor pagar impostos que no sancions, però tampoc no creguis que me’n queda gaire”, declara. Sigui com sigui, sembla que encara el podrem veure al capdavant de Col·lapse aquesta temporada, a l’espera de saber si hi haurà renovació o serà el moment de posar punt final a la seva etapa professional.