Enganxada entre Ricard Ustrell i Míriam Nogueras: “Què li fa gràcia?”

El Matí de Catalunya Ràdio ha viscut aquest dimarts al matí una enganxada en directe que ha aixecat polseguera. Els protagonistes han estat el presentador, Ricard Ustrell, i la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras. La política independentista era avui una de les convidades del programa, que l’ha volgut entrevistar després de l’anunci de la ruptura de la seva formació amb el PSOE. Aquesta decisió dels juntaires i l’escenari que s’obre ara han centrat la major part de la conversa que han mantingut tots dos.
Cap al final de l’entrevista, Ustrell li ha preguntat a Nogueras pels càrrecs que Junts ha col·locat en els consells d’administració d’empreses públiques i si tindria sentit que dimitissin. I, just després, li ha preguntat en la mateixa línia per les poltrones. La portaveu ha titubejat uns segons i ha respost: “Tots estem asseguts a poltrones. Tu també ho estàs ara mateix. Llocs de control, jo crec que és important que parlem clar…”. En aquest moment, el presentador l’ha interromput en sec. “Perdoni, una cosa. La diferència és que jo no responc a una lògica política“, ha reblat Ustrell. “Sí, bé… Llocs de control”, ha afegit la juntaire rient. “Què li fa gràcia?”, li ha qüestionat el periodista. Ah, no. No me’n fa cap de gràcia”, ha respost ella. “No, no, digui”, ha insistit.
“Jo el que intento és que la gent ho tingui clar. Tu parles de poltrones i, per a mi, no és una poltrona, és un lloc de control al govern i si no hi som nosaltres hi serà un altre. I jo vull controlar aquest govern que no està complint amb Catalunya. Amb el que facin els altres no m’hi posaré”, ha tancat Nogueras abans que Ustrell saltés a una pregunta provant de rebaixar la tensió del moment.
Identitat suplantada
Ustrell també ha estat notícia aquest dimarts després de conèixer que els Mossos d’Esquadra tenen en marxa una investigació per un presumpte cas de suplantació d’identitat. Un jutjat de Sabadell ha iniciat les indagacions arran d’una denúncia presentada pel director de El Matí de Catalunya Ràdio als Mossos d’Esquadra a mitjans del passat mes d’agost.