El govern de Pedro Sánchez, a través del Ministeri de Transports, té previst revisar tots els cartells de les autopistes per comprovar que està garantit l’ús del català. Aquest dimarts, Junts per Catalunya va denunciar al Congrés dels Diputats una “ofensiva” per eliminar el català de les vies ràpides del país.
En la sessió de control a Sánchez, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha tornat a retreure aquest dimecres al president del govern espanyol que es gasti els diners “espanyolitzant les autopistes de Catalunya amb la complicitat del govern de Salvador Illa i canviant els cartells al castellà”. Sánchez no ha respost Nogueras. I ha estat amb posterioritat la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Transports qui s’ha referit a aquesta qüestió.
Es corregiran les anomalies
Fonts del ministeri recollides per l’Agència Catalana de Notícies (ACN) subratllen que “si hi ha alguna cosa que contradiu la normativa vinculada a la senyalització, canviarem els cartells que ho incompleixin”. El ministeri que encapçala Óscar Puente afirma que l’Estat compleix amb els criteris de senyalització en idiomes oficials com el català, però que si es detecta “alguna anomalia” treballaran “immediatament” per arreglar-ho.
En el cas concret de l’AP-7, fonts del Ministeri de Transports recorden que ara la gestió d’aquesta autopista és estatal, després d’anys en mans d’una concessionària. La senyalització es va renovar per canviar els rètols que estaven en mal estat i corregir la numeració de les sortides que estaven mal quilometrades, exposen. En total, es van canviar 22 cartells, dels quals 20 són “exclusivament en català” perquè corresponen a topònims oficials (nom propi), i només dos tenen desdoblament bilingüe.
Noms en castellà i traduccions innecessàries
Dimarts, Junts va carregar contra el govern espanyol per “esborrar el català de les autopistes i vies públiques” del Principat i substituir els senyals viaris en diverses artèries de la xarxa catalana per versions exclusivament en castellà. Entre els canvis que es van efectuar hi ha només el nom d’Alacant en castellà -“Alicante”-. També s’han eliminat accents com els de Montornès o s’han castellanitzat com en el cas de Barberà del Vallès (foto principal). Junts també va acusar l’executiu socialista de fer traduccions innecessàries com la de “Girona Sud/Sur”. Per a la formació independentista, aquest atac constitueix una vulneració dels drets lingüístics dels catalans, i atempta contra la normativa vigent.