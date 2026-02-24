El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Junts denuncia una “ofensiva” espanyola per eliminar el català de les autopistes
Alberto Prieto
24/02/2026 18:21

Junts per Catalunya carrega contra el govern espanyol per “esborrar el català de les autopistes i vies públiques” del Principat. La formació independentista exigeix explicacions a l’executiu que presideix Pedro Sánchez per la “substitució de senyals viaris” en diverses artèries de la xarxa catalana per “versions exclusivament en castellà”. Entre altres instàncies, Junts alerta els senyals que dirigeixen a Alacant han estat substituïts per registrar només “Alicante”; així com de l’eliminació d’accents a topònims com Montornès. També els acusa d’afegir traduccions innecessàries del castellà, com ara el cas de “Girona Sud/Sur”. Per als diputats, aquesta “ofensiva” constitueix una vulneració dels drets lingüístics dels catalans, i atempta contra la normativa vigent que regeix la retolació a les connexions viàries catalanes.

Les preguntes a l’executiu han estat registrades pels diputats Isidre Gavín i Pilar Calvo; i registren una munió d’exemples de l’atac espanyol al català en les autovies del país. Un dels més flagrants, per l’abast del greuge, és la senyalització viària a la Val d’Aran, que es troba únicament en castellà; fet que vulnera els drets lingüístics tant dels usuaris catalanoparlants com els dels parlants d’aranès, també menyspreats per la Moncloa.

Circulació de l’AP-7 / ACN

“Normalització” del català

En el seu qüestionament del govern, Gavín ha subratllat que la defensa del català com a llengua pròpia del Principat és una “obligació dels poders públics”; una que les administracions espanyoles estan ignorant. Recorda, de fet, que aquestes actuacions contravenen la legislació de l’Estat espanyol en matèria de trànsit, que obliga a garantir que la senyalització compti amb versions en català i en castellà als territoris de parla catalana. A més, el Reglament General de Circulació garanteix que els topònims que es facin servir en la senyalització viària siguin els oficials i, per tant, els catalans. D’aquesta manera, l’ofensiva contra el català del govern contravindria “tant la normativa lingüística com el marc competencial vigent”. Per la seva banda, Calvo ha preguntat a la Moncloa “com i quan pensa revocar l’obligatorietat del castellà” en les infraestructures situades en territoris de parla catalana, o amb qualsevol altra llengua pròpia oficial; i ha qüestionat si “respectarà les competències exclusives de la Generalitat en matèria de toponímia”.

