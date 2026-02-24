La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmat que no contemplen “un altre escenari” que aconseguir aprovar els pressupostos al Parlament, tot i actualment no disposen de l’aval d’Esquerra Republicana als nous comptes. De fet, Paneque ha evidenciat el malestar de l’executiu de Salvador Illa amb els republicans perquè no entenen “algunes reflexions” que han fet aquests dies els d’Oriol Junqueras i ha reclamat als republicans que no posin en dubte “compromís” del Govern amb el traspàs del 100% de la recaptació de l’IRPF. Així, ha instat ERC a assumir el “principi de realitat” amb aquest assumpte perquè hi ha coses, com ara el reforç de personal de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), que “no poden ser d’un dia per l’altre”.
Malgrat les advertències d’ERC, que ja ha dit que presentarà una esmena a la totalitat si divendres s’aproven els pressupostos, Paneque ha insistit que el Govern els tirarà endavant divendres durant la reunió d’un Consell Executiu extraordinari perquè Catalunya. “El Govern interpreta que s’ha esgotat el temps”, ha dit, i ha manifestat que “no contemplem cap altre escenari que no sigui que Catalunya tingui uns Pressupostos per al 2026”. “Els volem aquest primer trimestre del 2026, però no és que ho vulgui el Govern, és que Catalunya els necessita”, ha expressat, tot i admetre que el calendari no permet aprovar-los durant el període fixat pel govern i que si s’aprova, es farà “unes setmanes més enllà”.
Paneque recorda la trajectòria “d’aquest any i mig”
Malgrat evidenciar un cert malestar amb la posició dels republicans de no voler entrar a negociar els comptes si no obtenen garanties per l’IRPF, Paneque ha afirmat que el Govern manté la “mà estesa” a ERC per tancar un acord. Així mateix, ha recordat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, s’ha compromès amb el compliment dels acords d’investidura, també la recaptació per part de la Generalitat de l’IRPF, i així s’ha demostrat en altres carpetes. “Tenen la trajectòria d’aquest any i mig de compliment d’acords importantíssims i d’acords que han costat la feina i l’esforç i continuarem treballant i posant el mateix esforç per complir la resta d’acords”, ha defensat. “Tots els acords es compliran”, ha dit Paneque.
D’altra banda, Paneque ha rebutjat respondre si l’executiu pot continuar governant amb sumplements de crèdit, però ha enviat un avís al partit de Junqueras: “Aprovarem els pressupostos al Govern i a partir d’aquí, cadascú ha d’explicar quines decisions pren i per què les pren”. Tot i l’advertiment, ha afirmat que que l’impuls del Consorci d’Inversions, una altra mesura pactada amb ERC, està “bastant avançat”, i ha deixat entreveure que pot ser una realitat en breu.