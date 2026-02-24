El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha tornat a refermar el seu posicionament i manté el compromís amb la recaptació de l’IRPF a Catalunya com a línia vermella clara per aprovar els pressupostos de Salvador Illa. En una entrevista a Catalunya Ràdio l’endemà de l’anunci del president de la Generalitat, Junqueras ha deixat clar que, si el PSC no compleix l’acord amb els republicans, votaran que no als comptes i presentaran una esmena a la totalitat. “Quan hi ha un acord s’ha de complir, i no el compleixen”, ha asseverat amb contundència el líder d’ERC, que sí que s’obre a donar suport als pressupostos amb ampliacions de crèdit, tal com ja han fet en el passat. “Nosaltres ens oferim per aprovar ampliacions de crèdit, que equivalen a uns pressupostos”, ha apuntat Junqueras. Divendres, però, el Consell Executiu aprovarà els comptes, un primer pas necessari abans de portar-los a debat al Parlament de Catalunya.
El divendres de la setmana passada, el líder dels republicans es va reunir amb el president espanyol, Pedro Sánchez, per fer avenços sobre la recaptació catalana de l’IRPF, i el resultat no va ser fructífer. De la reunió ja va sortir amb la fermesa de votar en contra dels pressupostos d’Illa fins que el PSC no compleixi amb l’acord de garantir que la Moncloa es comprometi a traspassar la recaptació de l’IRPF a Catalunya. I, a hores d’ara, manté la línia vermella i assegura que esmenarà la totalitat dels pressupostos. En aquest sentit, Junqueras recorda que el Govern pot continuar operant amb suplements de crèdit. De fet, ha recordat que l’any passat es van gastar 1.500 milions d’euros més amb els tres suplements de crèdit que amb pressupost, cosa que ho converteix en una eina viable per al funcionament del país.
Possibles eleccions anticipades
Per altra banda, el líder d’Esquerra Republicana també ha avisat que si Salvador Illa decideix convocar eleccions anticipades, “probablement” no tindrà el suport de ser investit, ja que l’última vegada va necessitar el suport dels republicans. Així i tot, Junqueras veu pràcticament “impossible” que es convoquin nous comicis, ja que creu que, en cas de fer-se, és “probable” que hi hagi un “cicle de repetició electoral”. “Jo aconsellaria sempre a tothom que no escali conflictes que no pot guanyar“, ha sentenciat el líder d’ERC, que manté que fa política en pro de Catalunya, no del Govern. Preguntat per si ja ha mantingut converses amb els socialistes després de l’anunci, Junqueras ha assegurat que “parla amb tothom”, però ha apuntat que “no sembla” que el PSC pugui avançar en el compromís amb l’IRPF, cosa que manté les negociacions estancades. ERC, però, sí que s’obre a negociar possibles suplements de crèdit.