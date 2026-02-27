Illa aprova pressupostos amb les negociacions amb ERC en punt mort

El Govern aprovarà aquest divendres els pressupostos de la Generalitat en un consell extraordinari, però sense tenir el suport d’Esquerra Republicana (ERC) lligat. El projecte de llei que la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, entregarà al Parlament arriba gairebé als 50.000 milions d’euros i incrementa la despesa en 9.100 milions respecte als últims pressupostos aprovats, els de 2023. Aquest és el primer pas per tirar endavant els comptes de l’administració, però encara haurà d’esperar a rebre l’aval de la cambra catalana. Un pas que, a hores d’ara, sembla complicat, ja que els pressupostos d’Illa només compten amb el suport dels Comuns, amb qui van rubricar un acord la setmana passada a canvi de la prohibició de la compra especulativa d’habitatge. ERC, però, manté el seu ‘no’ i, tal com va anunciar el seu líder, Oriol Junqueras, tenen la intenció de presentar una esmena a la totalitat si el Govern no compleix amb els seus compromisos. Aparentment, les negociacions entre els dos partits es troben en punt mort.
Al llarg d’aquesta setmana, els republicans han deixat clares les seves intencions: tombar els comptes d’Illa si no hi ha avenços amb el compromís de recaptar l’IRPF, un condicionant que depèn de Pedro Sánchez, però on el president de la Generalitat també juga un paper rellevant. Illa ha reiterat el seu “compromís” amb la recaptació de l’IRPF, però el Ministeri d’Hisenda –que té les competències d’aquest tribut- manté la porta tancada a cedir-lo al 100%. Encara més, el govern espanyol considera que els gestos que demana ERC només es poden encaminar a través del compromís assolit en l’última comissió bilateral entre Estat i Catalunya. Les negociacions amb els republicans pels comptes catalans continuen encallades, malgrat que des d’ERC mantenen que encara estan oberts a seguir acostant posicions. De fet, ahir mateix, Junqueras i Illa van pactar allargar la tramitació parlamentària fins a l’abril per donar-se més temps de marge.
Els republicans mouen fitxa al Congrés
Aquest mateix divendres, els republicans ja han fet un gest de bona fe amb el govern d’Illa i han registrat al Congrés dels Diputats una llei per crear el Consorci d’Inversions, un text que ha estat pactat tant amb la Moncloa com amb el Palau. La proposta estableix la constitució d’un consorci paritari entre l’Estat -a través del Ministeri de Transports, d’Óscar Puente- i la Generalitat, el qual haurà d’elaborar un pla pluriennal d’inversions; fer el seguiment i control de l’execució; coordinar als ens estatals inversors i impulsar mesures correctores quan els terminis o els nivells d’execució no s’ajustin als acords. Un moviment a la cambra baixa que manté l’aposta per l’acord a tres bandes amb el govern espanyol i el govern de la Generalitat, i que demostra que encara hi ha espai per a l’entesa entre Illa i Junqueras per als pressupostos catalans.
Aquest mateix matí, el vicesecretari general de comunicació d’ERC, Isaac Albert, ha assenyalat que “discrepàncies” entre PSC i PSOE pel que fa a la recaptació de l’IRPF, cosa que genera espai de maniobra per negociar. Per això, ha afirmat que el compromís expressat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, de divendres passat “no va durar ni 5 minuts” perquè la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ho va desmentir poc després: “No tinc per què dubtar de la paraula d’Illa, però no n’hi ha prou amb dir-ho. S’han de fer efectius els acords i hem de veure que hi ha una via transitable cap a l’IRPF”, ha asseverat Albert en una entrevista a Ser Catalunya. Després que aquest dijous la consellera Romero fes referència al text sobre l’impost acordat entre governs en l’última reunió Bilateral del juliol, el portaveu dels republicans ha apuntat que “aquest és un camí important a recórrer”, cosa que deixa entreveure una via negociadora entre republicans i socialistes que podria transformar-se en el suport als pressupostos d’Illa.