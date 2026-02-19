Govern i Comuns tanquen el seu acord de pressupostos amb l’acceleració del traspàs de Rodalies

El Govern i els Comuns ja esperen a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) per acabar d’aprovar els pressupostos. Socialistes i Comuns han tancat un acord definitiu per als comptes del Govern català i en el pacte que han signat i rubricaran aquest dijous el servei de Rodalies juga un paper fonamental. Les millores en el transport públic i a la xarxa de Rodalies ha estat un pal de paller de la negociació i, de fet, l’acceleració del traspàs de Rodalies va ser l’única mesura concreta que Illa va anunciar en l’entrevista institucional que li van fer a TV3 dimarts a la nit, amb motiu de la seva reincorporació a la feina després de la baixa per malaltia.
Segons recull Europa Press, la negociació entre els Comuns i el Govern s’ha centrat en la destinació de més recursos a l’habitatge, limitar les compres especulatives d’habitatge, augmentar els recursos per a la xarxa de busos interurbans, un xec de 25 euros anuals per a joves per a productes mensuals i un altre per a anticonceptius, a més de 100.000 noves beques menjador els pròxims 2 anys.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels Comuns al Parlament, Jèssica Albiach, es trobaran aquest dijous 19 de febrer, a les 11 del matí, a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat per signar l’acord per als pressupostos de la Generalitat de 2026.
L’habitatge ha estat un dels altres aspectes fonamentals de l’acord entre Govern i Comuns. El text de l’acord hi ha la modificació de la Llei d’Urbanisme per prohibir la compra especulativa d’habitatge, una modificació que implica la limitació dels grans tenidors per comprar habitatge en zones tensionades. En canvi, la resta de propietaris sí que podran comprar pisos i llogar-los sempre que es respecti el topall de preus. Excepcionalment, es permetrà que els grans tenidors puguin comprar habitatge per a ús personal si aquest és l’habitatge habitual del propietari, i si vol adquirir l’edifici sencer ho pot fer si destina els immobles al lloguer habitual respectant el topall.
En el cas de les segones residències es permetrà “excepcionalment” aquestes compres un municipi diferent de l’habitatge habitual, mentre que en els pisos heretats si no es destina a habitatge propi o d’un familiar de primer grau aquest immoble s’haurà de posar per a llogar.
Illa confirma la seva intenció de tornar-se a presentar
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va tornar el passat dilluns a les seves funcions. Una tornada a la feina d’Illa amb Catalunya immersa en la crisi dels metges, dels docents i l’agònica crisi ferroviària. Després de l’entrevista a TV3, Illa també va participar en una conversa amb el periodista Jordi Basté al programa ‘Pla Seqüència’ emès per ‘La2Cat’, on el president de la Generalitat ha confirmat la seva intenció de tornar-se a presentar per ser escollit la màxima autoritat del país. “Crec que ens vindria bé una etapa d’estabilitat, per assentar les coses i marcar un rumb”, ha assenyalat un Illa que ha assegurat que “jo ho provaré. Les decisions, afortunadament, les acaben prenent els ciutadans, però la meva voluntat és aquesta”.