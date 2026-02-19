Govern y Comuns cierran su acuerdo presupuestario con la aceleración del traspaso de Rodalies

El Govern y los Comuns ya esperan a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para terminar de aprobar los presupuestos. Socialistas y Comuns han cerrado un acuerdo definitivo para las cuentas del Govern catalán y en el pacto que han firmado y rubricarán este jueves el servicio de Rodalies juega un papel fundamental. Las mejoras en el transporte público y en la red de Rodalies han sido un pilar de la negociación y, de hecho, la aceleración del traspaso de Rodalies fue la única medida concreta que Illa anunció en la entrevista institucional que le hicieron en TV3 el martes por la noche, con motivo de su reincorporación al trabajo tras la baja por enfermedad.

Según recoge Europa Press, la negociación entre los Comuns y el Govern se ha centrado en la destinación de más recursos a la vivienda, limitar las compras especulativas de vivienda, aumentar los recursos para la red de autobuses interurbanos, un cheque de 25 euros anuales para jóvenes para productos mensuales y otro para anticonceptivos, además de 100,000 nuevas becas comedor en los próximos 2 años.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jèssica Albiach, se encontrarán este jueves 19 de febrero, a las 11 de la mañana, en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat para firmar el acuerdo para los presupuestos de la Generalitat de 2026.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, saludando a la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach / ACN

La vivienda ha sido uno de los otros aspectos fundamentales del acuerdo entre Govern y Comuns. En el texto del acuerdo está la modificación de la Ley de Urbanismo para prohibir la compra especulativa de vivienda, una modificación que implica la limitación de los grandes tenedores para comprar vivienda en zonas tensionadas. En cambio, el resto de propietarios sí que podrán comprar pisos y alquilarlos siempre que se respete el tope de precios. Excepcionalmente, se permitirá que los grandes tenedores puedan comprar vivienda para uso personal si esta es la vivienda habitual del propietario, y si desea adquirir el edificio entero lo puede hacer si destina los inmuebles al alquiler habitual respetando el tope.

En el caso de las segundas residencias se permitirá «excepcionalmente» estas compras en un municipio diferente de la vivienda habitual, mientras que en los pisos heredados si no se destina a vivienda propia o de un familiar de primer grado este inmueble se deberá poner para alquilar.

Illa confirma su intención de volver a presentarse

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, volvió el pasado lunes a sus funciones. Un regreso al trabajo de Illa con Cataluña inmersa en la crisis de los médicos, de los docentes y la agónica crisis ferroviaria. Tras la entrevista en TV3, Illa también participó en una conversación con el periodista Jordi Basté en el programa ‘Pla Seqüència’ emitido por ‘La2Cat’, donde el presidente de la Generalitat ha confirmado su intención de volver a presentarse para ser elegido la máxima autoridad del país. «Creo que nos vendría bien una etapa de estabilidad, para asentar las cosas y marcar un rumbo», ha señalado un Illa que ha asegurado que «yo lo intentaré. Las decisiones, afortunadamente, las acaban tomando los ciudadanos, pero mi voluntad es esta».