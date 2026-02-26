El Govern advierte que sin presupuestos habrá que «recortar» el gasto

El Govern continúa presionando a Esquerra Republicana para aprobar los presupuestos. Este viernes, el Consell Executiu aprobará las cuentas de la Generalitat en una reunión extraordinaria, pero aún deberá superar el filtro en el Parlamento, donde solo cuentan con el apoyo de los Comuns. El escenario, pues, sigue siendo complicado para Salvador Illa. Este jueves por la mañana, la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha advertido en una entrevista en Catalunya Ràdio que si el Govern no saca adelante los presupuestos entraría en una «situación delicada» y se dejarían de hacer «muchísimas cosas» por la pérdida de hasta 9.100 millones de euros. Romero ha dejado claro que, sin cuentas, las finanzas comenzarían a «tensarse» durante el mes de abril y que habría que «recortar» en las consejerías para priorizar el pago de las nóminas y el déficit catalán.

Con estas palabras, la consejera de Economía busca endurecer la presión sobre los republicanos, con quienes ha admitido que atraviesan un momento «crítico». Romero, sin embargo, confía en llegar a un acuerdo con ERC para conseguir el apoyo a los presupuestos, que llevan tres años prorrogados: «Nos saldremos», ha comentado la titular de la cartera de finanzas del ejecutivo catalán, que recuerda que los dos partidos políticos han estado trabajando en «muchas cosas», como el traspaso de la gestión de Rodalies o la Ley del Estatuto de los Municipios Rurales. Por su parte, sin embargo, los republicanos no tienen intención de aprobar las cuentas de Illa. En una entrevista reciente en Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras ya anunció que presentarán una enmienda a la totalidad a los presupuestos, pero también dejó claro que mantienen la puerta abierta a negociar suplementos de crédito, los cuales permitirían volver a prorrogar las cuentas y mantener la financiación de la administración.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y la consejera de Economía, Alícia Romero / Europa Press

Romero descarta convocar elecciones

La consejera de Economía y Finanzas también ha dejado muy claro que, a estas alturas, no contemplan la idea de convocar elecciones anticipadas, ya que, según asegura, su principal objetivo actual es asegurar los apoyos a los presupuestos: «Corresponde por responsabilidad», ha aseverado. A pesar de la falta de socios asegurados en la cámara catalana, la titular de la cartera se muestra «optimista» en poder sacar adelante sus cuentas, las cuales defiende que permitirían avanzar en muchas políticas para el país. Romero ha explicado que en las cuentas del 2026 se incorporarán 9.126 millones de euros y que si no se aprueban los presupuestos, este dinero se perdería, sobre todo 1.500 millones de euros «porque la ley no lo permite». Esta cifra, asegura la consejera, equivale a «todo el presupuesto» del Departamento de Trabajo, o también lo que se dedica a investigación y universidades. De hecho, Romero ha dicho que el aumento total es superior a «todo el presupuesto» del Departamento de Educación. Así pues, la consejera mantiene que, sin cuentas, habrá que «recortar» el gasto de las consejerías, lo que aún agravaría más la crisis de servicios públicos en la que se ve inmersa Cataluña.