Junts per Catalunya ha reclamado que se detenga el traspaso de Rodalies pactado por Esquerra Republicana y el PSOE porque Renfe continúa teniendo mayoría en la nueva empresa mixta Rodalies de Catalunya y quieren que la gestión sea solo catalana. «No queremos un traspaso en falso, con Renfe con mayoría absoluta dentro de la empresa mixta», ha manifestado Mònica Sales, presidenta del principal grupo de la oposición, que ha reafirmado la necesidad de un modelo 100% catalán y gestionado por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). «Queremos a Renfe fuera de Catalunya», ha sentenciado tras la intervención del consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, que ha comparecido para dar explicaciones sobre la crisis de la red ferroviaria.

Ante la propuesta de detener este traspaso con «Renfe con mayoría absoluta dentro de la empresa mixta», Sales ha apelado a los 19 diputados que el PSC tiene en Madrid para que se sumen a favor de un traspaso «real, efectivo y 100% catalán». «Defiendan Catalunya y dejen de defender al PSOE», ha instado la dirigente juntaire a los socialistas catalanes. Asimismo, ha insistido en proponer a Esquerra Republicana hacer un frente común en Madrid: Puigdemont: «De la misma manera que pedimos un frente común por el concierto, pensamos que también es necesario hacer extensiva esta fuerza para el traspaso integral de Rodalies». La líder del grupo parlamentario ha trasladado a ERC que el independentismo tiene «una oportunidad histórica para obligar al partido socialista a moverse».

Junts per Catalunya ha insistido en exigir al ejecutivo de Salvador Illa la dimisión de la consejera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, y del ministro de Transportes, Óscar Puente. «Su comparecencia solo tenía sentido si era para anunciar el cese de la consejera Paneque», ha constatado Sales, que ha señalado que las disculpas no tienen credibilidad si no hay consecuencias. No obstante, y ante la negativa de Illa hasta ahora a cesar a la consejera, Sales ha reclamado que se detenga el traspaso tal como está acordado actualmente. «Como ya hemos visto que no tienen ni la más mínima intención de cesar a la consejera Paneque, y que persistirán en el error, la petición que le hacemos formalmente es que frenen el actual traspaso de Rodalies. Rectifiquen», ha reclamado la líder de Junts en la cámara catalana.

La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, firman el acuerdo de constitución de la nueva empresa de Rodalies con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Transporte, Óscar Puente, de fondo / Generalitat de Catalunya

Junts insiste en la dimisión de Puente y Paneque

Mònica Sales ha recordado que los socialistas, además de gobernar en el Estado español y en Catalunya, han presidido Renfe los últimos años, por lo que considera que lo ocurrido es consecuencia también «de la dependencia de Catalunya al Estado español» y la falta de inversión en la red ferroviaria. Con todo, ha reprochado la actitud de Dalmau en su comparecencia, ha acusado al Gobierno de haber hecho «el ridículo» y de haber dejado abandonados a miles de catalanes en lo que, según él, ha sido una gestión marcada por la improvisación, la descoordinación y la desinformación. Finalmente, Junts per Catalunya ha evidenciado que la crisis de Rodalies es el resumen perfecto de un «modelo autonómico centralista y jacobino» que trabaja, según han remarcado, para hacer caer a Catalunya en la decadencia a través de la «desinversión crónica, mantenimiento insuficiente y degradación sostenida». «Cuando la clave está aquí, el servicio funciona. Si la clave continúa en manos de Madrid, en Catalunya continuará el colapso», ha concluido.