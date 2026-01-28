El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, que ha asumido las funciones de presidente de la Generalitat por la hospitalización de Salvador Illa, ha propuesto a los grupos parlamentarios un «pacto de país» para trazar la hoja de ruta para la refundación del sistema de Rodalies en Cataluña. Dalmau ha detallado que los ejes principales de este acuerdo de país deben ser la mejora de las infraestructuras, la renovación de la flota de trenes y la gestión mixta de la Generalitat y Renfe. Una propuesta que los Comunes pusieron primero sobre la mesa en medio de la crisis de Rodalies que vive el país desde hace siete días. Concretamente, fue la líder de los Comunes, Jéssica Albiach, quien hace un par de días planteó “un pacto de país, porque el tren debe ser la primera y principal preocupación y prioridad en materia de infraestructuras”. De hecho, durante su intervención en el debate, Albiach ha agradecido a Dalmau que haya «recogido el guante para un acuerdo de país».

Durante su comparecencia este miércoles ante el pleno del Parlamento de Cataluña por el caos de Rodalies que atraviesa el país desde el martes de la semana pasada, a raíz del accidente mortal de Gelida (Alt Penedès), Dalmau ha afirmado que el ejecutivo pone este «pacto de país» sobre la mesa sin apriorismos. Y sin la voluntad de «participar del griterío ni del tacticismo político» y ha defendido que el trabajo conjunto permitirá solucionar la situación de la red ferroviaria catalana. «Confío en que en un momento como este sabremos dejar de lado las discrepancias», ha manifestado.

Dalmau ha constatado la falta de inversión en la red de Rodalies, una situación que, según él, se está corrigiendo porque con el Plan de Rodalies 2020-2025 «se han ejecutado 2.666 millones y se han ejecutado más de 4.199». «¿Son suficientes? No», ha reconocido el consejero, pero ha querido destacar que «es un cambio de tendencia histórico». Sobre el material rodante, el consejero ha recordado los encargos de nuevos trenes a Alstom, que algunos ya han comenzado a operar este año, y, finalmente, ha celebrado la creación de la empresa mixta Rodalies de Catalunya, donde Renfe tiene mayoría. «Muchos lo habían reclamado, pero ha sido este Gobierno quien ha comenzado a poner las piedras de este camino», ha reivindicado, y ha defendido que la Generalitat debe tener la capacidad de «planificar, gestionar y responder» ante incidencias como esta. «El compromiso con el traspaso sigue no solo intacto, sino que se ha demostrado más urgente y necesario que nunca», ha rematado.

El consejero de la Presidencia en funciones de presidente, Albert Dalmau, en el hemiciclo del Parlamento / ACN

Dalmau cierra filas con Paneque

Por otro lado, el consejero ha reconocido que la crisis de Rodalies que comenzó hace una semana con el accidente en la R4 ha sido «larga y compleja», pero ha defendido la «respuesta responsable» del ejecutivo ante unas jornadas marcadas por la suspensión de un servicio que unos 400.000 catalanes utilizan diariamente para ir a trabajar o a estudiar. También ha llegado a decir que han sido exigentes con Renfe, Adif y el ejecutivo español, y ha cerrado filas con la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque. «Quiero hacer un reconocimiento personal que creo que es justo y necesario. En primer lugar, la consejera Paneque y todo el equipo de la consejería de Territorio que han estado al frente de una emergencia sin precedentes en nuestro país», ha afirmado.

Niega «debilidad» con el gobierno español

Por otro lado, Albert Dalmau ha negado «debilidad» por parte de la Generalitat con el gobierno español y ha pedido no confundirlo con su «actitud de colaboración». «No quiero que confundan la actitud de colaboración con el Gobierno de España como un acto de debilidad, sino todo lo contrario, como un acto de firmeza y un acto de responsabilidad. Los acuerdos engrandecen al país. Los acuerdos son los que permiten las inversiones», ha manifestado durante su intervención. Finalmente, ha sostenido que el Gobierno no solo ha exigido soluciones a Renfe, la operadora del servicio, y a Adif, responsable de las vías y su mantenimiento, sino también responsabilidades. «Han sido asumidas este mismo lunes», ha dicho en alusión a los dos cargos de Renfe y Adif cesados. «El titular del servicio es la Generalitat de Catalunya. El operador que lo presta, Renfe, nunca puede olvidar que debe responder y actuar a las órdenes del gobierno del país», ha defendido.