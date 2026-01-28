El caos de Rodalies a raíz del accidente mortal de Gelida (Alt Penedès), con días sin servicio de trenes para las 400.000 personas que lo utilizan cada día, ha marcado la sesión de control en el Parlamento de Cataluña de este martes por la mañana. La oposición en bloque ha criticado la gestión del Gobierno liderado por el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, que ha asumido las gestiones del presidente de la Generalitat por la hospitalización de Salvador Illa, y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque. Junts per Catalunya, PP, Vox, CUP, Aliança Catalana han criticado cómo se ha gestionado el caos ferroviario de la última semana y la mayoría de los grupos parlamentarios han pedido la dimisión de Paneque, pero también hay quienes han instado al ejecutivo a convocar elecciones. Pero también lo han criticado ERC y Comuns, socios prioritarios del ejecutivo a raíz de la investidura de Illa, y lo han hecho en un momento en que el ejecutivo debe negociar los Presupuestos de 2026 con estas dos formaciones. Los republicanos no aflojan y piden dimisiones tanto al Gobierno como al ejecutivo español y los Comuns evidencian la mala gestión del ejecutivo con el caos ferroviario.

El presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha sido muy claro y ha dicho que su formación no se conforma con los ceses de los dos responsables de Adif y Renfe, no es suficiente. «Hace falta dimisiones aquí y allá», ha reclamado, y ha subrayado la mala gestión del ejecutivo socialista: «El Gobierno de los que venían a darnos lecciones de gestión ha quedado retratado». El líder de la formación republicana en la cámara catalana ha atribuido la responsabilidad de la crisis «estructural» al Estado, y ha cargado contra el modelo «radial y centralista» del Estado español. «La solución será definitiva cuando consigamos la plena soberanía», ha sentenciado.

«No lideraron la crisis hasta después de seis días de caos», ha reprochado la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, que no ha querido ir más allá porque lo hará después de la sesión de control al presidente de la Generalitat y el Gobierno coincidiendo con la comparecencia de Dalmau ante el pleno. Aun así, Albiach ha reclamado al ejecutivo que asuma el papel que le corresponde como titular del servicio y «ejerza la autoridad ante Renfe y Adif». «El Gobierno ha puesto la cara por el Ministerio de Trabajo durante la primera semana de la crisis», ha criticado.

El presidente de ERC en el Parlamento, Josep Maria Jové, en la sesión de control del pleno del Parlamento / ACN

«El Gobierno de todos ha enfadado a todos»

La presidenta de Junts per Catalunya, Mònica Sales, ha dicho que el país «se cae a pedazos» y ha acusado al ejecutivo de Illa de llevar a Cataluña al «caos permanente». En este sentido, ha señalado que la mala gestión y la falta de voluntad de defender Cataluña en Madrid han llevado al país a un «colapso nacional gigantesco: en trenes, sanidad, educación, servicios sociales, vivienda o lengua». «El Gobierno de todos ha enfadado a todos», ha sentenciado, y lo ha atribuido a “la dependencia del Estado y la incompetencia del Gobierno». «Nos llevan a la decadencia”, ha remachado la líder del principal grupo de la oposición, que ha acusado al Gobierno de «dimitir de gobernar y ha dimitido de defender a Cataluña». Con todo, ha reclamado al Gobierno que asuma responsabilidades y ha señalado directamente a la consellera Sílvia Paneque: «Ya hace días que debería haber dimitido o, si no, tendrían que haberla cesado».

El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha acusado al ejecutivo de Illa de «incompetencia», y ha exigido la dimisión de Paneque, y también la del ministro Óscar Puente. Por su parte, el diputado de la CUP Xavi Pellicer ha exigido al ejecutivo el cese «inmediato» de la consellera de Territorio, y los ha invitado a recuperar «una mínima credibilidad». «Tienen el país patas arriba», ha advertido. También han pedido dimisiones desde las formaciones de extrema derecha. El portavoz de Vox en la cámara, Joan Garriga, ha pedido dimisiones al ejecutivo, pero ha ido más allá y ha instado al presidente de la Generalitat a convocar elecciones. Finalmente, la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha criticado que los catalanes paguen impuestos europeos para tener unos servicios «tercermundistas».

El Gobierno mantendrá las bonificaciones hasta el final de la legislatura

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, se ha comprometido durante la sesión de control a mantener las bonificaciones de las tarifas del transporte público a lo largo de toda esta legislatura, tras la situación en Rodalies y hasta que se solucionen los problemas en el servicio. «No se le puede exigir a un ciudadano que, después del desorden que se ha vivido, tenga que pagar por el servicio. Y tiene el compromiso del Gobierno de mantener esta rebaja de las tarifas del transporte público durante el conjunto de la legislatura. Hasta que salgamos», ha expresado Dalmau sobre un acuerdo que se ha oficializado una vez finalizada la sesión de control. Los Comuns, a través de un comunicado, han informado que el acuerdo se ha alcanzado después de días de negociaciones y en plena crisis de Rodalies. «Mantener la rebaja del transporte público es una medida imprescindible para hacer frente al aumento del costo de la vida y para proteger a los cientos de miles de personas que cada día dependen del transporte público para ir a trabajar, estudiar o cuidar de sus familias», han subrayado desde el grupo de Jéssica Albiach.

Aparte de esto, Dalmau ha comenzado sus explicaciones destacando su «humildad», y ha reconocido que la semana de caos con el servicio ferroviario «no ha sido buena para el país» ni para los usuarios de Rodalies que, según ha dicho, merecen «un servicio mejor». El conseller de la Presidencia ha defendido el cambio de gestión de Rodalies con la nueva empresa mixta Rodalies de Catalunya, pero también ha querido apuntar que todo el caos vivido no es solo culpa de este Gobierno, que lleva un año y medio gobernando y ha reclamado «trabajar juntos» a los grupos de la oposición para solucionar la situación precaria de la red de Rodalies debido a las décadas de desinversión del Estado.