El Govern prevé que hasta el lunes de la próxima semana no se podrá recuperar la «normalidad» del servicio de Rodalies, afectado desde hace una semana por el accidente mortal en Gelida (Alt Penedès). Este es el calendario con el que trabaja el ejecutivo de Salvador Illa para restablecer el servicio, pero remarca que se hará con las disfunciones que ya tenía «antes de esta crisis». Es decir, el Govern prevé que se restablezca el servicio a excepción del corte de la R3, que es anterior a esta semana, para el desdoblamiento entre Montcada Bifurcació y la Garriga; y el de la R4 entre Martorell Central y Sant Sadurní d’Anoia para la reparación del muro del siniestro de Gelida. Así lo ha anunciado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes. Asimismo, ha apuntado que hay la previsión de que los cortes y los servicios alternativos de transporte que hay ahora se mantengan hasta el viernes, «con el mismo sistema que hay ahora», y a partir del fin de semana se podrán ir «reanudando» los tramos que actualmente están cortados.

«A partir del fin de semana se podrán ir reanudando los cortes inspeccionados y, por tanto, el lunes de la semana que viene esperamos que el servicio de Rodalies se desarrolle ya sin estos planes alternativos que en estos momentos están actuando en estos puntos que se están analizando”, ha asegurado la consellera. Por otro lado, Paneque ha descartado la propuesta de Junts per Catalunya de llevar a Renfe y Adif a los tribunales y exigir a las empresas públicas estatales responsabilidades penales y criminales por el caos de Rodalies de la última semana. «Rodalies no se soluciona llevando a nadie a los tribunales. Esto se arregla trabajando con rigor y con inversiones», ha dicho la consellera, que ha centrado las críticas de la oposición por la gestión del caos vivido en la red ferroviaria catalana.

Después de que el Govern haya anunciado durante estos días hasta dos veces un restablecimiento del servicio que no se ha producido, la portavoz del Govern ha descartado dimitir después de que ayer el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cerrara filas con la consellera. En este sentido, Sílvia Paneque ha manifestado que los primeros días de la crisis se centró en «revertir y resolver» la situación y que ahora se encuentra «absolutamente con las mismas fuerzas y energías, o más que antes de la crisis, para continuar trabajando por la mejora de las infraestructuras, a través de la gobernanza y del material rodante».

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, y el conseller de Presidència, Albert Dalmau, durante la reunión / ACN

«Nuestro trabajo no es buscar culpables»

El objetivo de la consellera, según ha dicho, es trabajar para «tener un servicio de Rodalies ajustado a las necesidades de Cataluña», y ha dejado claro que no se plantea hacer ninguna destitución en su Departamento de Territori por el caos informativo de estos últimos días. En este sentido, ha destacado la «implicación» y la «excelencia» de todos los trabajadores de su Departamento. Asimismo, el Govern ha descartado señalar culpables por el servicio deficiente de Rodalies y ha dejado en manos de Adif y Renfe «depurar» las responsabilidades que hagan falta a raíz del caos del servicio, pero ha dejado claro que «nuestro trabajo no es buscar culpables». «Nuestra función es determinar qué no ha funcionado suficientemente bien, determinar qué responsabilidades tiene cada uno y buscar soluciones».

Adif prevé acabar esta semana las inspecciones

Como bien ha señalado la consellera durante la rueda de prensa, Adif trabaja con la previsión de que esta semana terminen las inspecciones en la red de Rodalies para poder restablecer el servicio. Lo ha anunciado el director de construcción de obras de Adif, Ángel Contreras, que, en cambio, ha evitado precisar qué líneas podrían ponerse primero en marcha. Con todo, la empresa titular de las vías y encargada de su mantenimiento, ha elevado de 23 a 29 las actuaciones «de urgencia» que está realizando en la red ferroviaria de Cataluña. Unos trabajos que cuentan con unos 150 técnicos repartidos entre una cincuentena de equipos que realizan tareas sobre el terreno. «Las inspecciones van muy bien, van muy avanzadas y creemos que a lo largo de esta semana, todas las líneas podrían estar prácticamente desbloqueadas», ha apuntado Contreras, remarcando que es «un plan abierto» al que se pueden añadir más actuaciones.