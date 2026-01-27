Adif señala a una subcontrata por la avería en el centro de control de Rodalies

Adif ha descartado finalmente la hipótesis del sabotaje y señala ahora a una subcontrata por la caída del Centro de Tráfico Centralizado (CTC) de Rodalies que obligó a suspender dos veces el servicio en menos de una hora este lunes. Así lo adelantó el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en una entrevista en Cataluña y posteriormente lo confirmaron fuentes del gestor de la infraestructura ferroviaria. Santano explicó que Adif ha “identificado perfectamente” el error, que fue provocado por una falla del proveedor del software, lo que descarta el sabotaje, el ciberataque o el error humano como origen de la caída del CTC.

El secretario de Estado de Transportes ha asegurado que Siemens, la compañía proveedora del software, les ha dado “plenas garantías” sobre la fiabilidad del sistema y que el error no se repetirá. En un primer momento, Adif reconoció que no podía descartar ninguna hipótesis, incluido el sabotaje, y posteriormente el mismo ministro de Transportes, Óscar Puente, alimentó la teoría hablando directamente de un posible ciberataque como una de las posibles causas. Tras la investigación interna, ha quedado acreditado que el error provenía del mal funcionamiento del software.

Máquinas expendedoras de billetes vacías en la estación de Sants / Anton Rosa

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, detalló este lunes que el sistema había mostrado un funcionamiento “anormal” y descartó que la incidencia fuese culpa de la falta de recursos dedicados por la compañía. “No es un problema de inversión, no es un problema de innovación ni de obsolescencia de la tecnología”, dijo De la Peña, quien recordó que el sistema tecnológico se renovó en 2018. Según el directivo, el sistema informático que controla el tráfico ferroviario de Rodalies se “autobloqueó” a las 6:20 porque “detectaba que no tenía un control seguro y redundante de la señalización” y porque había registrado que “algunas interacciones” con el sistema de comunicación de la operadora Renfe “funcionaban mal”.

Primeros ceses por el caos en Rodalies

El caos de Rodalies de la última semana se ha cobrado las dos primeras víctimas. El director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, y el director general de explotación y mantenimiento de Adif, Raúl Míguez Bailo, fueron destituidos este lunes a petición del secretario de Estado de Transportes. Horas antes, la Generalitat había exigido a Renfe y Adif que asumieran responsabilidades de “manera inmediata” por el desbarajuste en el servicio de Rodalies. En cambio, el Gobierno ha descartado por ahora depurar responsabilidades políticas –la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha sido la más señalada por los socios de investidura y por el resto de la oposición– y asegura que la prioridad es restablecer el funcionamiento de Rodalies y que más adelante ya habrá tiempo de revisar la actuación del ejecutivo durante la crisis.

El conseller de la Presidencia y presidente en funciones, Albert Dalmau, ha reconocido que la histórica falta de inversiones del Estado en Rodalies no se puede revertir a corto plazo. «En un año y medio no solucionaremos un problema de desinversión de 20 años», dijo en una entrevista en Catalunya Ràdio. Buena parte de estos años sin inversión o con una ejecución mucho más baja de lo previsto han sido con Pedro Sánchez en la Moncloa. En este sentido, Dalmau ha confiado en que el desbarajuste de estos días sirva de “punto de inflexión” y ha reclamado que sirva para “abrir un camino” para que el Estado ejecute las inversiones que “corresponden”, compre nuevos trenes y finalice los cambios en la gestión de Rodalies a través de la nueva empresa mixta.