El sabotaje gana fuerza como posible causa de la caída del centro de control de tráfico de Adif en la estación de Francia. Primero ha sido Adif quien ha señalado un posible boicot como detonante del problema informático y después ha sido el mismo ministro de Transportes, Óscar Puente, quien no ha descartado que haya sido un ciberataque. “Se han producido dos caídas del centro de control de Rodalies esta mañana, no sabemos por qué ha pasado”, ha reconocido Puente. “Una de las hipótesis es que haya habido un ciberataque, pero aún no lo sabemos. Se ha restablecido el funcionamiento normal”.

Un rato antes, el jefe de comunicación de Adif, Salvador Almenar, no ha descartado el sabotaje como causa del problema que ha afectado el centro de control de tráfico, vital para el funcionamiento del servicio de Rodalies. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Almenar ha confirmado que se ha producido un problema informático que ha obligado a detener la circulación de trenes de Rodalies por una “cuestión de seguridad”. Adif investiga las causas de la falla informática. «Nuestros servicios de sistemas informáticos están tratando de averiguar la razón por la cual nos hemos quedado sin mando en el centro de control», ha añadido.

El problema informático que ha colapsado el centro de control ha obligado a suspender el servicio de Rodalies dos veces en menos de una hora y ha provocado un caos generalizado en toda la red. Los técnicos de Adif trabajan contra reloj para garantizar que el sistema no vuelva a caer «pueda ser un día con la máxima normalidad posible».

Pasajeros desconcertados el día del supuesto restablecimiento progresivo del servicio de Rodalies, este lunes por la mañana en la estación de Sants / Anton Rosa

El gestor de las infraestructuras ferroviarias ha desvinculado los problemas informáticos de la situación vivida en días anteriores, que ha atribuido a los efectos del temporal. Almenar ha explicado que de los 21 puntos con problemas detectados durante las últimas inspecciones de seguridad, algunos se han podido reparar durante el fin de semana, pero que hay otros que necesitan actuaciones más complejas y, por tanto, se deberá esperar unos días antes de darlos por resueltos.

Servicio alternativo por carretera en varias líneas de Rodalies

Independientemente de los problemas de este lunes por la mañana, Rodalies funcionará solo de manera parcial durante unos días y se ha habilitado un servicio alternativo por carretera en algunos tramos de la red afectados por el temporal. En la R1, los autobuses cubren el tramo Arenys de Mar y Blanes, mientras que en la R3, que está en obras, tiene servicio alternativo en toda la línea. En la R4, hay previstos autobuses entre Sant Sadurní d’Anoia y Martorell y entre Manresa y Terrassa, mientras que en la RL4, los hay entre Cervera y Manresa. En la R11, hay servicio alternativo en bus entre Figueres y Portbou; en la R13, entre Vinaixa y Sant Vicenç de Calders; en la R14, entre Reus y Vinaixa, y en la R15, entre Reus y Riba-roja d’Ebre.