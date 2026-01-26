La crisis de Rodalies que se vive en Cataluña desde hace seis días ha conllevado el cese de dos altos cargos. Por un lado, se ha despedido al director operativo de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, y por otro al director general de explotación y mantenimiento de Adif. Los despidos han tenido lugar mientras la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, pedía destituciones, pero no concretaba cuáles. El Gobierno ha elevado el tono contra Adif y Renfe y ha criticado la gestión deficiente del mantenimiento preventivo de la red ferroviaria en Cataluña.

En una entrevista en el canal 24 horas de RTVE, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero, ha explicado que ha sido él mismo quien ha pedido las dos destituciones en Adif y Renfe. Según la consejera, el mantenimiento preventivo «no ha estado a la altura». Ha asegurado que ha habido «deficiencias graves» y ha exigido que Renfe y Adif asuman responsabilidades de manera inmediata. En todo caso, Paneque ha remarcado en una rueda de prensa este lunes por la tarde que no le correspondía a ella decir quién debía ser destituido.

Pasajeros desconcertados el día de la supuesta reanudación progresiva del servicio de Rodalies, este lunes por la mañana en la estación de Sants / Anton Rosa

Desobedecer las instrucciones de la Generalitat

Además de la falta de un mantenimiento grave de la red, Paneque ha considerado que el hecho de que Adif y Renfe hayan desobedecido a la Generalitat, el titular del servicio, y no hayan seguido sus instrucciones «al pie de la letra» han llevado al Gobierno a pedir que se depuren responsabilidades en Renfe y Adif. Paneque se refería al hecho de que el sábado se iniciara el servicio a pesar de que previamente el ejecutivo catalán había comunicado la suspensión del tráfico ferroviario. Según Paneque, se está ante una situación «inconcebible e intolerable».

ℹ️ Información del servicio de Rodalies de Catalunya el día 26 de enero: el servicio permanecerá suspendido en algunos tramos mientras se trabaja para recuperar la circulación ferroviaria con todas las garantías de seguridad.



➡️ Consulta el detalle en el canal de cada línea — Rodalies Catalunya (@rodalies) January 26, 2026

En cuanto a la situación del servicio, Paneque ha dicho que la intención para el martes es que Rodalies pueda funcionar tal como estaba previsto que lo hiciera el lunes, con trenes para el 80% del pasaje. El día que se debía recuperar un poco la normalidad, una avería en el centro de control de tráfico de Adif en la estación de Francia ha obligado a suspender la circulación de trenes dos veces en menos de una hora. A partir de aquí se han ido acumulando cortes en diferentes puntos de la red, como un nuevo desprendimiento entre Caldes de Malavella y Girona y de la R15 entre Reus y Tarragona por falta de tensión en la catenaria.

A las 18.00 horas, Rodalies Catalunya ha publicado un post en la red X en el cual informa que el lunes el servicio permanecerá suspendido y ha asegurado que se trabaja para recuperar la circulación ferroviaria con todas las garantías de seguridad. Horas antes, los presidentes de Adif y Renfe, Pedro Marco de la Peña y Álvaro Fernández, respectivamente, habían descartado poner una fecha para recuperar la normalidad ferroviaria en Cataluña. «Sería imprudente», ha dicho Marco de la Peña.