La normalidad en Rodalies tardará en llegar. En una comparecencia este lunes por la tarde de los presidentes de Adif y Renfe, Pedro Marco de la Peña y Álvaro Fernández, respectivamente, no se han atrevido a dar una fecha en la que el servicio ferroviario en Cataluña podrá funcionar sin incidencias. «Sería imprudente», ha asegurado Marco de la Peña, en referencia a dar un día concreto. Por otro lado, Adif no ha sabido concretar las causas del “bloqueo” que ha afectado al sistema informático en el Centro de Tránsito Centralizado (CTC) de la estación de Francia este lunes por la mañana.

Las palabras de Adif y Renfe han llegado el sexto día de cortes en la red de Rodalies. La mañana ha comenzado con una avería en el centro de control de tráfico de Adif en la estación de Francia que ha obligado a suspender la circulación de trenes dos veces en menos de una hora. El servicio debía retomarse con cierta normalidad -con trenes para el 80% del pasaje- después de un fin de semana con varias incidencias, pero un problema informático en el centro de control ha alterado los planes de Renfe y ha generado una gran confusión entre los viajeros.

La estación de Sants sin trenes, el pasado jueves | David Zorrakino / Europa Press

Posteriormente, se ha producido un desprendimiento que ha obligado a cortar la circulación de trenes entre Caldes de Malavella (Selva) y Girona (Gironès), según ha informado Adif. El corte se ha hecho a petición de la policía local y ha afectado las líneas RG1 y R11, que llegan hasta Portbou (Alt Empordà). Y por si no fuera suficiente, a las dos de la tarde ha quedado interrumpido la R15 por falta de tensión en la catenaria entre Tarragona y Reus.

Un «insulto» según el Gobierno

Fuentes del Gobierno han subido el tono contra los responsables de Adif y Rodalies y han exigido que asuman responsabilidades «inmediatas». Desde el departamento de Presidencia que encabeza el consejero Albert Dalmau hablan «de un insulto» a la ciudadanía, ha recogido TV3. Como si no fuera con ellos, el presidente de Adif y el de Renfe han hecho como si no oyeran llover. Incluso Marco de la Peña ha dicho que se ha llegado “al principio del fin” de la crisis.

Sobre el bloqueo del CTC, Marco de la Peña ha explicado que han detectado un funcionamiento “anómalo” del sistema, pero ha descartado que la incidencia se deba a la falta de recursos dedicados. “No es un problema de inversión, no es un problema de innovación ni de obsolescencia de la tecnología”.