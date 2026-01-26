El día que debía ser el de la recuperación de la normalidad para el 80% del pasaje, ha sido, en cambio, un día lleno de incidencias en la red de Rodalies. Esta tarde, se ha sumado un nuevo corte que afecta a la R2 Sur. Según ha informado Adif a través de la red X, desde las 15.30 horas está interrumpido el servicio por la vía 1 entre el Garraf y Sitges. Los trenes de Rodalies de esta línea, así como los de media distancia entre Barcelona-Tarragona-Reus, acumulan retrasos.

⚠️ Se encuentra interrumpida la circulación por vía I entre Garraf y Sitges.

🚆 Trenes de línea R2 Sud del núcleo de rodalies de Catalunya y trenes de media distancia Barcelona-Tarragona/Reus están registrando retrasos. — INFOAdif (@InfoAdif) January 26, 2026

Por el momento, nada hace pensar que la normalidad en la red de Rodalies se recuperará pronto. En una comparecencia este lunes por la tarde de los presidentes de Adif y Renfe, Pedro Marco de la Peña y Álvaro Fernández, respectivamente, no se han atrevido a dar una fecha en la cual el servicio ferroviario en Cataluña podrá funcionar sin incidencias. “Sería imprudente”, ha asegurado Marco de la Peña.

El Govern exige responsabilidad «inmediata»

Las palabras de los máximos responsables de Adif y Renfe han llegado después de que el Govern de Salvador Illa exigiera responsabilidades «inmediatas» a las dos empresas. Desde el departamento de Presidencia, que encabeza el consejero Albert Dalmau, se ha elevado el tono y se ha asegurado que el caos que se vive es «un insulto» a la ciudadanía, ha recogido TV3.

La mañana ha comenzado con una avería en el centro de control de tráfico de Adif en la estación de Francia que ha obligado a suspender la circulación de trenes dos veces en menos de una hora. Por la tarde, el presidente de Adif no ha sabido concretar a qué se debió el bloqueo, pero ha descartado que la incidencia se deba a la falta de recursos dedicados. “No es un problema de inversión, no es un problema de innovación ni de obsolescencia de la tecnología”.

Los presidentes de Adif y Renfe en rueda de prensa, este lunes / ACN-Blanca Blay

Más cortes

Posteriormente, hacia el mediodía, un nuevo desprendimiento ha obligado a cortar la circulación de trenes entre Caldes de Malavella (Selva) y Girona (Gironès), según ha informado Adif. El gestor de las infraestructuras ferroviarias ha enviado varios técnicos al lugar de la incidencia para hacer las comprobaciones pertinentes y efectuar una revisión técnica. El corte se ha hecho a petición de la policía local y ha afectado las líneas RG1 y R11, que llegan hasta Portbou (Alt Empordà).

Hacia las dos de la tarde, la falta de tensión en una catenaria ha obligado a cortar la línea R15 entre Tarragona y Reus a partir de las dos de la tarde de este lunes. A raíz del incidente, Renfe ha anunciado que los servicios alternativos con autobuses para cubrir el trayecto de la línea R15 (que une Barcelona con Tarragona, Reus, Móra la Nova y Riba-roja) hasta la estación de Reus se extenderán también hasta la de Tarragona efectuando todas las paradas intermedias.