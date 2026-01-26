Un posible desprendimiento ha obligado a cortar la circulación de trenes entre Caldes de Malavella (Selva) y Girona (Gironès), según ha informado Adif. El gestor de las infraestructuras ferroviarias ya ha enviado varios técnicos al lugar de la incidencia para realizar las comprobaciones pertinentes y efectuar una revisión técnica. El corte se ha hecho a petición de la policía local y afecta las líneas RG1 y R11, que llegan hasta Portbou (Alt Empordà). Ya hay tramos que deben hacerse con un servicio alternativo de autobús, como el de Blanes-Maçanet y el de Figueres-Portbou, por otras incidencias en la red.

A petición de Policía Local se encuentra interrumpida la circulación entre Caldes De Malavella y Girona, de la línea de ancho convencional Barcelona-Girona-Portbou, debido a un posible desprendimiento de tierra sobre la vía. — INFOAdif (@InfoAdif) January 26, 2026

Fuentes del Ayuntamiento de Caldes han explicado que alrededor de las 12.45 un vecino alertó a la policía local de un posible desprendimiento bajo el puente que atraviesa la urbanización Can Solà Gros por la avenida de Antoni Gaudí, que salva la vía del tren, que pasa por debajo. Una patrulla se desplazó hasta el lugar de los hechos y alertó a Adif, que decidió suspender la circulación por precaución. Según las mismas fuentes municipales, el desprendimiento no habría caído sobre la vía propiamente, pero sí que ha caído tierra al lado.

Un incendio en Cubelles provoca un corte momentáneo

La circulación ferroviaria también se ha tenido que suspender durante un tiempo por un incendio de vegetación cercano a las vías en Cubelles (Garraf). Adif informó del corte hacia las doce y cuarenta y cinco del mediodía y de la reanudación una hora más tarde. Fuentes de los Bomberos de la Generalitat indicaron que el incendio se produjo a la altura del número 168 de la avenida Onze de Setembre de la localidad. Una vez extinguido el fuego y revisada la infraestructura, se reanudó la circulación.

Se encuentra interrumpida la circulación en Cunit, del núcleo de Rodalies de Catalunya, por la presencia de un incendio ajeno próximo a la infraestructura. — INFOAdif (@InfoAdif) January 26, 2026

Mañana caótica en Rodalies

La semana ha comenzado con una nueva mañana de caos en Rodalies. Una avería en el centro de control de tráfico de Adif en la estación de Francia obligó a suspender la circulación de trenes dos veces en menos de una hora. El servicio debía reanudarse con cierta normalidad después de un fin de semana con varias incidencias, pero un problema informático en el centro de control alteró los planes de Renfe y generó una gran confusión entre los viajeros.

Las plataformas de usuarios de Rodalies han anunciado que pronto convocarán una manifestación unitaria para protestar por el desbarajuste de Rodalies. De momento solo se sabe que será en Barcelona, aunque la fecha aún está por determinar y se anunciará en las próximas horas. Las entidades convocantes han pedido a los sindicatos y a las patronales que se adhieran para añadir presión a Renfe, Adif y a los gobiernos catalán y español. «La situación de Rodalies es lamentable, es un lastre para el desarrollo social y económico del país», ha denunciado Adrià Allo, portavoz de Dignitat a les Vies. Allo ha añadido que Rodalies es «un servicio que se ha ido degradando progresivamente en los últimos años» y que «todo el país es consciente de ello» y ha asegurado que no les ha sorprendido la nueva jornada de incidencias. «Nos fuimos a dormir sin tenerlas todas», ha reconocido.