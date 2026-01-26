Cataluña se encuentra inmersa en una crisis ferroviaria casi sin precedentes en los últimos años. La caída de un muro de contención en Gelida provocó la muerte de un maquinista en prácticas y desde entonces el sistema ferroviario ha estado en el ojo del huracán con el servicio de Rodalies funcionando a ratos y dejando de funcionar en otros, en medio de una desinformación que ha llevado a los usuarios a la extenuación.

Una extenuación que ya tiene consecuencias, ya que las plataformas de usuarios de Rodalies y otros servicios ferroviarios saldrán a las calles de la mano para protestar por el caos de Rodalies. En declaraciones recogidas por la ACN, el portavoz de Dignidad en las Vías, Adrià Allo, ha asegurado que «la situación de Rodalies es lamentable, es un lastre para el desarrollo social y económico del país» y por eso convocan una manifestación que transcurrirá por las calles de la capital de Cataluña, Barcelona, y de la cual aún no se ha anunciado ni la fecha ni el horario y se espera que entidades civiles y económicas también estén presentes.

Allo ha aprovechado para denunciar que el sistema ferroviario catalán vive una crisis perenne. El portavoz de Dignidad en las Vías ha asegurado que el ferroviario es «un servicio que se ha ido degradando progresivamente en los últimos años» y que el conjunto de la ciudadanía catalana «es consciente de ello». De hecho, el portavoz del colectivo ha asegurado que las nuevas incidencias no les toman por sorpresa, ya que la desconfianza sobre las promesas del funcionamiento del servicio ha estado bajo sospecha toda la semana. «Nos fuimos a dormir sin tenerlas todas con nosotros», ha asegurado.

Renfe no descarta nuevas paradas

Después de una semana casi sin trenes -pocas horas funcionaron los convoyes-, este lunes debía ser la reanudación por todo lo alto. Una reanudación, sin embargo, que ha caído por su propio peso y los incidentes en Rodalies y el centro de Adif han desatado, de nuevo, el caos. En declaraciones recogidas por El Món, el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, después de un nuevo mañana de caos en la red ferroviaria, ha evitado dar por segura la reanudación total y sin incidencias del sistema. “Solo podemos garantizar trabajo, trabajo y trabajo”, ha señalado.

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, en una atención a los medios en la estación de Sants | Andrea Salazar (ACN)

Carmona ha querido pedir «disculpas a los viajeros que confían en nuestro servicio. Adif ha hecho todo el esfuerzo para garantizar la circulación» y ha señalado que la incidencia en el centro de control ha supuesto un quebradero de cabeza. “Es como si en Barcelona cayera el sistema de semáforos. Hasta que no se recupera el control no se puede volver a circular”, ha explicado.