El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha pedido disculpas a los usuarios de Rodalies por la confusión generada por diferentes informaciones cruzadas durante la noche. “Teníamos una situación a las tres de la madrugada que ha podido evolucionar gracias al trabajo realizado por todos los equipos y hemos preferido dar este servicio. En el momento que teníamos constancia de que podríamos iniciar este servicio, aunque con alteraciones, se ha comunicado a través de todos los canales de información”, ha justificado en una atención a los medios de comunicación previa a la nueva reunión en el Departamento de Territorio.

El Gobierno ha anunciado que Renfe y Adif habían comunicado que el servicio no podía reanudarse porque era necesario revisar de nuevo la red, ahora para comprobar que no hay peligro de nuevos desprendimientos. Pero horas después, Renfe ha matizado que el servicio se reanudaría de manera parcial. “Todo el esfuerzo realizado durante la noche ha hecho posible que podamos salir con un servicio más limitado, pero salir”, ha insistido Carmona. En estos momentos, solo la R2 norte y la R8 circulan con normalidad. El resto de líneas, incluidas las regionales, tienen cortes y hay tramos que se están realizando en autocar.

Estas alteraciones, ha apuntado Renfe, pueden ir variando a lo largo del día en función de cómo evolucionen las revisiones de las áreas críticas. Todas las partes, incluidos los sindicatos de maquinistas, se han vuelto a reunir a las 9 horas en el Departamento de Territorio este sábado para encontrar soluciones que permitan reanudar el servicio lo antes posible. Después de un receso, la reunión se reanudará a las 12 horas. Carmona ha recordado que el número de viajeros disminuye el fin de semana –más en un día lluvioso como este sábado– y ha asegurado que se trabajará para que la circulación de trenes esté normalizada el lunes. «Vamos paso a paso y trabajando de forma progresiva Rodalies», ha dicho. «No hablaremos de previsiones», ha remarcado.

La estación de Sants sin trenes este jueves | David Zorrakino / Europa Press

Afectaciones principales esta mañana

Línea R1

Blanes–Maçanet-Massanes: servicio alternativo por carretera

servicio alternativo por carretera Badalona – Mongat: servicio alternativo por carretera

– Mongat: servicio alternativo por carretera Resto de la línea: 2 trenes por hora y sentido

Línea R2 sur

Castelldefels – Garraf: servicio alternativo por carretera

Líneas R2, R2 Norte y R8

Oferta habitual

Línea R3

Fabra i Puig – La Garriga – Ribes: servicio alternativo por carretera

servicio alternativo por carretera Ribes – Puigcerdà: sin servicio por causas meteorológicas

Línea R4

Manresa – Terrassa: servicio alternativo por carretera

servicio alternativo por carretera Terrassa – Martorell: oferta habitual

oferta habitual Manresa – Martorell Central: servicio en tren con el horario habitual

servicio en tren con el horario habitual Sant Vicenç de Calders – Sant Sadurní d’Anoia: un tren por hora y sentido con nuevos horarios

un tren por hora y sentido con nuevos horarios Martorell Central – Sant Sadurní d’Anoia: servicio alternativo por carretera

Servicios regionales