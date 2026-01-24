El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris de Rodalies per la confusió que han generat diferents informacions creuades durant la nit. “Teníem una situació a les tres de la matinada que ha pogut evolucionar gràcies al treball que s’ha fet per tots els equips i hem preferit donar aquest servei. En el moment que teníem constància que podríem iniciar aquest servei, encara que amb alteracions, s’ha comunicat a través de tots els canals d’informació”, ha justificat en una atenció als mitjans de comunicació prèvia a la nova reunió al Departament de Territori.
El Govern ha anunciat que Renfe i Adif havien comunicat que el servei no podia reprendre’s perquè calia tornar a revisar la xarxa, ara per comprovar que no hi ha perill de noves esllavissades. Però hores després, Renfe ha matisat que el servei es reprendria de manera parcial. “Tot l’esforç que s’ha fet durant la nit ha fet possible que puguem sortir amb un servei més limitat, però sortir”, ha insistit Carmona. En aquests moments, només l’R2 nord i l’R8 circulen amb normalitat. La resta de línies, incloses les regionals, tenen talls i hi ha trams que s’estan fent en autocar.
Aquestes alteracions, ha apuntat Renfe, poden anar variant al llarg del dia en funció de com evolucionin les revisions de les àrees crítiques. Totes les parts, inclosos els sindicats de maquinistes, s’han tornat a reunir a les 9 hores al Departament de Territori d’aquest dissabte trobar solucions que permetin reprendre el servei al més aviat possible. Després d’un recés, la reunió es reprendrà a les 12 hores. Carmona ha recordat que el nombre de viatgers baixen el cap de setmana –més en un dia plujós com aquest dissabte– i ha assegurat que es treballarà perquè la circulació de trens estigui normalitzada dilluns. “Anem pas a pas i treballant de forma progressiva Rodalies”, ha dit. “No parlarem de previsions”, ha remarcat.
Afectacions principals aquest matí
Línia R1
- Blanes–Maçanet-Massanes: servei alternatiu per carretera
- Badalona – Mongat: servei alternatiu per carretera
- Resta de la línia: 2 trens per hora i sentit
Línia R2 sud
- Castelldefels – Garraf: servei alternatiu per carretera
Línies R2, R2 Nord i R8
- Oferta habitual
Línia R3
- Fabra i Puig – La Garriga – Ribes: servei alternatiu per carretera
- Ribes – Puigcerdà: sense servei per causes meteorològiques
Línia R4
- Manresa – Terrassa: servei alternatiu per carretera
- Terrassa – Martorell: oferta habitual
- Manresa – Martorell Central: servei en tren amb l’horari habitual
- Sant Vicenç de Calders – Sant Sadurní d’Anoia: un tren per hora i sentit amb nous horaris
- Martorell Central – Sant Sadurní d’Anoia: servei alternatiu per carretera
Serveis regionals
- R11: Figueres – Portbou: servei alternatiu per carretera per obres a la infraestructura
- R13: Sant Vicenç de Calders – Lleida: servei alternatiu per carretera
- R14: Reus – Lleida: servei alternatiu per carretera
- R15: Reus – Riba-roja: servei alternatiu per carretera