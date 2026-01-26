Renfe no descarta noves aturades al servei de Rodalies

Tot i haver aconseguit solucionar la incidència, Renfe no pot garantir que no hi hagi noves aturades al servei de Rodalies. Així ho ha explicat aquest dilluns el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, després d’un nou matí de caos a la xarxa ferroviària, amb dues represes fallides des de primera hora. “Demanem disculpes als viatgers que confien en el nostre servei. Adif ha fet tot l’esforç per garantir la circulació”, ha dit, precisant que la incidència detectada al centre de control de l’estació de França ha afectat totes les línies que es posaven en funcionament avui després de l’aturada de 48 hores. Carmona ha confirmat que ja s’ha pogut estabilitzar la situació i confia que la circulació es pugui normalitzar de manera progressiva al llarg del dia.
El portaveu del gestor ferroviari ha evitat parlar de cap mena de sabotatge i ha assenyalat que cada cop que el centre de control cau, necessita un temps prudencial per reiniciar-se i tornar a la normalitat. “És com si a Barcelona caigués el sistema de semàfors. Fins que no es recupera el control no es pot tornar a circular”, ha exemplificat. Carmona també ha assegurat que s’ha desplegat un equip de 700 persones arreu del territori per poder informar en temps real als usuaris de la situació de la xarxa i que hi ha gairebé 150 busos donant un servei alternatiu per carretera en els trams i zones on la xarxa no s’ha pogut reprendre. “Estem tots implicats per aconseguir l’estabilització del sistema i per poder donar el millor servei, garantint la mobilitat”, ha insistit. Preguntat sobre la possibilitat de noves rèpliques que facin caure el sistema, el portaveu ha remarcat que faran tot el possible per evitar que es produeixin. “Només podem garantir treball, treball i treball”, ha conclòs.
Matí de caos i frustració
Pocs minuts després de dos quarts de set d’aquest dilluns, Adif informava d’una incidència al centre de control de l’estació de França que obligava a suspendre la circulació, frustrant l’espera represa de Rodalies. Un cop resolt el problema, es tornava a posar en marxa el servei. No passava ni mitja hora, quan l’operador informava d’una nova suspensió. Això deixava molts trens aturats a les estacions enmig de la confusió general i amb els informadors d’Adif ben bé sense saber que dir als usuaris que s’acostaven als portons per fer ús del servei. A l’estació de Sants, no ha estat fins a les vuit que els treballadors d’Adif han començat a deixar passar passatgers cap a la zona de vies. Això sí, sense poder garantir que el servei funcionaria amb normalitat i que no es quedarien aturats a la següent estació.