Catalunya es troba immersa en una crisi ferroviària gairebé sense precedents en els darrers anys. La caiguda d’un mur de contenció a Gelida va provocar la mort d’un maquinista en pràctiques i des d’aleshores el sistema ferroviari s’ha trobat a l’ull de l’huracà amb el servei de Rodalies funcionant a estones i deixant de funcionar a altres enmig d’una desinformació que ha portat els usuaris a l’extenuació.
Una extenuació que ja té conseqüències i és que les plataformes d’usuaris de Rodalies i altres serveis ferroviaris sortiran als carrers de la mà per protestar pel caos de Rodalies. En declaracions recollides per l’ACN el portaveu de Dignitat a les Vies, Adrià Allo, ha assegurat que “la situació de Rodalies és lamentable, és un llast pel desenvolupament social i econòmic del país” i per això convoquen una manifestació que transcorrerà pels carrers de la capital de Catalunya, Barcelona, i de la qual encara no s’ha anunciat ni la data ni l’horari i s’espera que entitats civils i econòmiques també hi siguin presents.
Allo ha aprofitat per denunciar que el sistema ferroviari català viu una crisi perenne. El portaveu de Dignitat a les Vies ha assegurat que el ferroviari és “un servei que s’ha anat degradant progressivament els últims anys” i que el conjunt de la ciutadania catalana “n’és conscient”. De fet, el portaveu del col·lectiu ha assegurat que les noves incidències no els agafen de nou, ja que el recel sobre les promeses del funcionament del servei han estat sota sospita tota la setmana. “Vam anar a dormir sense tenir-les totes”, ha assegurat.
Renfe no descarta noves aturades
Després d’una setmana gairebé sense trens -poques hores van funcionar els combois-, aquest dilluns havia de ser la represa a bombo i plateret. Una represa, però, que ha caigut pel seu propi pes i els incidents a Rodalies i el centre d’Adif han acabat de desfermar, de nou, el caos. En declaracions recollies per El Món, el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, després d’un nou matí de caos a la xarxa ferroviària, ha evitat donar per segur la represa total i sense incidències del sistema. “Només podem garantir treball, treball i treball”, ha assenyalat.
Carmona ha volgut demanar “disculpes als viatgers que confien en el nostre servei. Adif ha fet tot l’esforç per garantir la circulació” i ha assenyalat que la incidència al centre de control ha suposat un maldecap. “És com si a Barcelona caigués el sistema de semàfors. Fins que no es recupera el control no es pot tornar a circular”, ha explicat.