A les cinc d’aquesta tarda s’ha posat en marxa la manifestació convocada per “plataformes d’usuaris” amb l’objectiu de protestar pel caos de Rodalies. Una convocatòria que semblava contraprogramar la manifestació que aquest matí organitzada per l’ANC i que ha omplert el centre de Barcelona. De fet, la manifestació que aquesta tarda ha començat a l’estació de França s’ha vantat de ser “apolítica”, tot i això, formacions com Vox i PP es van voler afegir. En tot cas, representants de totes les formacions també hi participen com ara Junts i ERC.
En aquest sentit, la convocatòria ha generat força controvèrsia i l’ANC i el Consell “tren digne” i un “servei públic de qualitat per a tothom” arreu del país de la República van criticar la decisió de convocar-la el mateix dia. El portaveu de Dignitat a les Vies, Adrià Allo, una de les que ha esperonat la manifestació va justificar la proposta perquè “la situació de Rodalies és lamentable, és un llast pel desenvolupament social i econòmic del país”. La manifestació té 20 entitats convocants, que compten amb el suport de més d’un centenar d’associacions que s’han adherit al manifest.
Desinversió sistemàtica
La manifestació vol denunciar la “desinversió sistemàtica” en infraestructures ferroviàries i la “mala governança del sistema” per part d’Adif, Renfe i els respectius governs. Ara bé, se n’ha preocupat molt de col·locar-se al marge de l’aposta independentista de la manifestació del matí. El lema és pla: “Sense trens no hi ha futur” i eviten relacionar el problema del caos de Rodalies amb la gestió i la dependència d’aquest servei per part d’Espanya. De fet, hi ha cartells que incideixen en la protesta és contra Adif i Renfe però que els manifestants “no representen cap partit”. El manifest demana un “canvi d’escala en la inversió i un canvi radical” en la gestió del sistema ferroviari”. Els portaveus reclamen “certesa i seguretat”, “un servei digne i fiable” i que “els trens funcionin”, alhora que creuen que la mobilització serà un “revulsiu” per generar “canvi absolut”.
Més informació ben aviat