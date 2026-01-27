La manifestació que han convocat les plataformes d’usuraris de Rodalies el dia 7 de febrer a les 17.00 hores a Barcelona per denunciar la desinversió sistemàtica” en infraestructures ferroviàries no ha agradat en el si de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) que, conjuntament amb el Consell de la República, havien convocat fa quatre dies una manifestació per aquell mateix dia a les 12 del migdia a la capital catalana. Fonts de l’entitat han traslladat a El Món el seu malestar amb aquesta contraprogramació. És a dir, el pròxim 7 de febrer hi haurà dues manifestacions, una al matí i una a la tarda, una divisió que difereix molt de la manifestació unitària que va organitzar l’any 2007 la Plataforma pel Dret a Decidir que, segons els organitzadors, va aplegar 700.000 persones i va ser la primera gran manifestació del sobiranisme.
Malgrat deixar ben clar que a l’ANC i al Consell de la República no els molesta “en absolut” que hi hagi altres entitats que convoquin contra el desgavell dels trens”, subratllen que “no es pot entendre de cap de les maneres és que la convoquin el mateix dia de la manifestació que ja estava convocada per nosaltres”. Les mateixes fonts consideren que divendres les dues entitats independentistes van convocar amb temps, claredat i un marc polític definit, i assenyalen que la seva convocatòria té per objectiu denunciar les “causes estructurals” del caos de Rodalies: dependència, espoli fiscal i infrafinançament i manca de sobirania.
Amb tot, consideren que dissoldre aquest marc en una protesta “estrictament reivindicativa”, o centrada només en la incidència immediata suposaria “despolititzar” un conflicte que és polític i també serviria per amagar “les responsabilitats de fons”. D’altra banda, assenyalen que les crides a la unitat no poden anar només en una direcció perquè “demanar unitat mentre s’opta només per una convocatòria feta quatre dies després no és neutral”.
“Per què no s’han sumat a una convocatòria ja existent?”
“Nosaltres vam convocar primer, amb un marc clar, i no se’ns pot demanar que desapareguem perquè altres actors —també partits— han decidit sumar-se a una altra proposta”, lamentes les fonts de l’entitat independentista, i també es pregunten “per què les convocatòries posteriors no s’han sumat a una ja existent o no han buscat una coordinació prèvia”. D’altra banda, però, remarquen que no hi ha “unitat plena” si aquesta exigeix excloure parlar d’independència.
“És una unitat parcial que deixa fora el debat de fons, precisament el que explica per què el problema es repeteix any rere any”, conclouen les fonts de l’entitat que presideix Lluís Llach que el conflicte pel caos de Rodalies. Així mateix, defensen que el caos de Rodalies tingui “veu política” i fan una crida a sumar-se a la seva manifestació perquè, segons exposen, denuncia les causes de fons. “La nostra convocatòria és oberta a tothom que no exclogui la independència com a solució possible”, conclouen.