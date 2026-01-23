El doble descarrilament al servei de Rodalies de Catalunya –mortal en el cas del de l’R4– el passat dimarts a la nit va provocar un col·lapse total al servei ferroviari català. Un col·lapse que es va unir amb la promesa de represa del Govern, una promesa que des dels maquinistes no van comprar i durant el dia de dijous els trens no van circular davant la posició forta dels sindicats.
Aquest desgavell ferroviari ha provocat que l’independentisme s’hagi organitzat i l’Assemblea Nacional Catalana i el Consell de la República hagin convocat una “gran mobilització de país per protestar contra el deteriorament dels serveis més bàsics i fonamentals”. Des de les entitats independentistes asseguren que “la situació actual als transports i les infraestructures, a la sanitat, o a l’educació és insuportable, i és conseqüència directa del maltractament i la discriminació permanent que patim per la dependència de l’Estat espanyol”.
L’ANC i el Consell de la República han anunciat que la manifestació marxarà sota el lema “Prou” i es concentrarà el pròxim dissabte 7 de febrer a les 12 del migdia a la capital de Catalunya, Barcelona. Tot i que s’ha anunciat que la manifestació es realitzarà a la capital catalana no s’ha detallat des d’on marxaran ni el recorregut d’aquesta. “Anoteu-vos la data i estigueu atents a la convocatòria. Queden més de dues setmanes perquè tothom pugui organitzar-se per ser-hi. Que hi participi el país sencer: ciutadania, entitats, associacions, sindicats, empreses, ajuntaments, etc. Cal que sigui un clam de baix a dalt sense excepcions”, han demanat les entitats.
❌ PROU!— Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) January 23, 2026
Gran manifestació de país contra el deteriorament dels nostres serveis més bàsics i fonamentals.
Una situació causada per la discriminació permanent que patim per la dependència d’Espanya.
Convoquem @Assemblea i @ConsellRep.
📆Dissabte 7 de febrer
🕛12h
📍Barcelona pic.twitter.com/jWOE0A2jbp
Els maquinistes guanyen la batalla al Govern
El Govern va perdre un nou pols. En aquest cas amb els maquinistes, qui durant dijous van forçar a l’executiu català a reunir-se i negociar les condicions de seguretat a les quals la xarxa s’havia de sotmetre. De fet, han estat els sindicats de maquinistes els que han decidit quan i com es reprenia el servei de trens a Catalunya i malgrat l’expedient obert, Renfe surt guanyat el pols al Govern.
Després de sis hores de reunió els maquinistes van esgarrapar que es fessin revisions “extraordinàries” de forma simultània dels 13 itineraris de tota la xarxa de Rodalies de Catalunya, revisions en les quals els tècnics d’Adif anirien acompanyats dels representants sindicals dels maquinistes. Una victòria aclaparadora.