L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Consell de la República han evidenciat aquest matí públicament el seu malestar amb les plataformes d’usuaris de Rodalies per “contraprogramar” la manifestació contra el caos ferroviari que han convocat el pròxim 7 de febrer a les 12 del migdia amb el lema “Prou! Única via: independència!”. El president de l’entitat sobiranista, Lluís Llach, ha criticat que els usuaris hagin escollit el mateix dia que ells per protestar: “Ens sembla incomprensible, perquè ben planificades es podrien retroalimentar”, ha lamentat en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Catalunya, on ha detallat que van traslladar a les plataformes la seva disponibilitat a col·laborar i “donar suport a la seva manifestació sempre que no convoquessin el mateix dia”. El president del Consell, Jordi Domingo, per la seva banda, ha subratllat que deixar de banda la reivindicació d’independència té conseqüències: “El que no podem fer és desconvocar la nostra manifestació per afegir-nos a una altra on es volen sumar el PP i Vox!”. “I això sí que és un problema”, ha dit.
Llach ha manifestat que “ningú” els pot demanar que desconvoquin la seva manifestació i que s’adhereixin a una altra concentració convocada “quatre dies més tard” i que, a més, “deixa fora” la independència malgrat que és “el debat de fons”. “Si la unitat exigeix excloure parlar d’independència, llavors no és una unitat plena”, ha sentenciat. Els líders d’ambdues entitats han negat “vetos” per part de les plataformes, però lamenten que s’exclogui la reivindicació independentista de la concentració de la tarda. El president de l’ANC també ha dit que una mobilització que evita denunciar l’espoli fiscal, la dependència política i la manca de sobirania, acaba sent compatible amb aquelles forces que sempre han combatut els drets nacionals i socials de Catalunya. “No anar a l’arrel del problema porta al fet que PPC i Vox s’adhereixin a la protesta”, ha remarcat Domingo, i ha explicat que mantenen obert el diàleg amb les plataformes d’usuaris per intentar trobar una solució.
El president del Consell ha remarcat que exposat les diferències entre la seva manifestació i la d’usuaris. En aquest sentit, ha dit que la convocada per l’ANC i l’entitat que ell presideix assenyala l’arrel del problema del col·lapse de Rodalies i dels serveis bàsics, que és la dependència d’Espanya, mentre que l’altra mobilització expressa el malestar pels efectes del problema dins el marc actual. “La principal raó de ser de l’independentisme és construir un país millor per a tots els catalans, i així ho hem reivindicat l’Assemblea i el Consell des que vam néixer”, ha sentenciat. Amb tot, Lluís Llach ha deixat clar que l’endemà de la manifestació, les dues entitats independentistes continuaran al costat dels usuaris, donant suport a les seves reivindicacions i denunciant les causes estructurals que impedeixen una gestió digna del servei ferroviari. Així mateix, el president de l’ANC ha admès “divergències” amb Òmnium des de l’inici de la legislatura i ha criticat l’adhesió al Pacte Nacional per la Llengua, però ha mantingut la mateixa posició que amb els usuaris i ha dit que a partir del dia 7 “faran el que sigui” perquè les entitats independentistes “treballin juntes”.
Llach: “Infrafinancen i maltracten Catalunya”
El president de l’ANC ha explicat que la manifestació, que començarà a les 12 del migdia des del monument a Rafael Casanova, servirà per denunciar la mala gestió dels governs espanyols: “infrafinancen el nostre país, el maltracten i fan servir els recursos dels ciutadans per engreixar l’estructura radial i extractiva madrilenya”. “La discriminació premeditada i la incompetència espanyola no només s’han carregat Rodalies, també han provocat estralls a la resta de serveis públics del país”, ha afegit Llach, evidenciat que Rodalies no és l’únic problema que viu el país. A banda de les infraestructures, Llach ha esmentat àmbits com la sanitat i els serveis socials, l’ensenyament, l’habitatge o els salaris. “Sense els nostres recursos i sense sobirania política això no canviarà”, ha reblat.
Finalment, Domingo ha posat èmfasi en l’enorme impacte que té el dèficit fiscal que pateix Catalunya sobre la capacitat del país per invertir i disposar d’uns serveis públics de qualitat. Així, el president del Consell de la República ha exposat que la inversió extraordinària a Rodalies anunciada per la Generalitat aquesta setmana, d’uns 1.700 milions d’euros fins al 2030, es recaptaria en només vint-i-vuit dies sense dèficit fiscal, segons les dades que la Generalitat va presentar l’any 2023 sobre l’exercici del 2021. És a dir, en només quatre setmanes, Catalunya seria capaç de recaptar el que Espanya ens promet pels pròxims cinc anys.