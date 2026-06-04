Shakira té un munt de plans professionals sobre la taula ara mateix. La cantant colombiana està preparant la gira europea, el tour pels Estats Units, l’actuació en la final del Mundial de futbol… però té clar que no prioritzarà res d’això per sobre dels seus fills. Ara que està de promoció per acabar de vendre totes les entrades, l’hem pogut sentir sincerar-se sobre diferents temes en una entrevista en la qual torna a obrir-se en canal. L’hem sentit justificar per què no busca parella ara mateix, com s’organitza amb els nens quan té concert o quina és l’última vegada que ha plorat.
A la revista People l’han sotmès a un joc, un “veritat o repte” que ha servit per donar resposta a totes aquestes qüestions. Una de les que més ha cridat l’atenció té a veure amb el seu fill petit, el Sasha, a qui ha assenyalat com el culpable de les seves llàgrimes. Resulta que, fa uns dies, Shakira va sentir-lo cantar Perfect d’Ed Sheeran a la cuina.
El nen creia que ningú no el sentia i va donar-ho tot amb una veu preciosa de la qual tots hem estat testimonis, ja que la mare l’ha animat a cantar en públic en algun dels seus concerts i també canta a duet amb ella a Acróstico. En aquesta darrera ocasió, el petit hauria deixat anar una veu més que preciosa que va emocionar moltíssim la seva mare: “Mai no l’havia sentit cantar així, vaig caure a terra i vaig començar a plorar amb llàgrimes d’alegria perquè em va commoure moltíssim“.
Com és Shakira com a mare?
En aquesta intervenció, Shakira també ha tret a la llum quina és la “jugada més increïble” que ha fet com a mamà. Ella que passa molt de temps a l’estudi, intenta ocupar el temps que té amb els nens de plans que els diverteixin: “Els he arribat a portar a un d’aquests grans salons recreatius a meitat de setmana i he triomfat”, ha revelat. La cantant és conscient que molts nens a la seva edat, amb 11 i 13 anys, estan enganxats a les consoles tot el dia. Ella el que vol és que els nens juguin: “Vivim en un món que exigeix molt als nens avui dia, així que intento preservar la infància i trobar totes les idees possibles perquè juguin perquè això és el que haurien d’estar fent“.
Shakira viatja molt sovint per feina i, per això, té clar que ha de fer el que sigui per no trastocar la rutina dels nens: “Quan marxo de gira, tota la casa i la família viatgen amb mi; fins i tot els fills dels meus amics o els professors dels nens“. Milan i Sasha estudien a casa, ja que després van a l’escola, però han creat una mena d’equilibri entre les seves vides i la de la cantant que creu que “funciona”: “No sé com ho faig, però estic amb ells tot el que puc. Fins i tot els dies de concert, també estic amb ells tot el matí”.
Shakira confessa per què no té parella ara mateix
En un altre punt de l’entrevista, el periodista ha volgut saber com es troba la seva vida sentimental. Aquí, Shakira ha estat molt sincera i ha deixat clar que no té parella i tampoc no n’està buscant. El motiu? Ben simple, que no té temps: “No estic pensant en futures parelles, estic cuidant els meus nens. Potser quan siguin més grans o alguna cosa… No ho sé”.
Ara mateix, està molt ocupada amb la seva carrera i la seva vida i diu que no té “espai” per a res més: “No tinc vida social, ara mateix sense vida social. Les dones solteres s’ho passen molt bé, però no és el meu cas tampoc… Soc una abella ocupada“.
Unes paraules de Shakira que serveixen per conèixer una mica més del seu moment actual.