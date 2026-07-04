Shakira és una de les estrelles musicals més exitoses des de fa un munt d’anys, una artista que ha tocat el cel gràcies a treure un hit rere un altre. Nascuda en una família humil que ho va perdre pràcticament tot quan el pare va fracassar en el seu negoci, va saber recompondre’s i ràpidament va començar a destacar en una indústria que l’ha acabat fent d’or. Ara que la colombiana triomfa, alguns mitjans han volgut recuperar l’entrevista que va fer el seu pare quan ella encara no era tan coneguda com ara. Què deia sobre ella llavors?
William Mebarak sempre ha tingut predilecció per la seva filla, una petita “Shaki” que mai no va sospitar que acabaria sent cantant. De fet, fa gràcia saber que ell creia que acabaria sent pintora: “Encara recordo el moment que va aparèixer al menjador amb un dibuix a les mans. Per a la seva edat, era sorprenent que hagués dibuixat tan bé i vaig arribar a pensar que es dedicaria a la pintura“.
No obstant això, ràpidament abandonaria la idea de pintar i optaria per aprofitar la veu tan especial que tenia des de petita. En aquesta intervenció davant dels mitjans, el libanès explicava que Shakira sempre anava cantant quan viatjaven en cotxe. Era en aquests moments, quan s’atrevia a cantar davant d’ell, que el pare es plantejava com podia ser que tingués un timbre tan excepcional: “Un dia en concret, va posar-se a cantar i em vaig adonar per primer cop que Shaki tenia una veu increïble. Tenia un vibrato que no semblava normal“.
Des que comencés a destacar, de fet, que sempre se li ha destacat una veu i una manera de cantar molt original. Molts l’han intentat imitar, però precisament perquè es tracta d’un timbre únic que fa que tothom pensi en ella quan l’escolta. El pare, davant d’aquella revelació, hauria començat a insistir perquè Shakira es formés en música i intentés provar sort com a cantant. La resta, és història.
Els pares de Shakira, els seus millors fans
Sempre hem vist Shakira com una dona familiar que ha tingut cura dels pares i que ha prioritzat estar amb ells. El 2022, per exemple, no va dubtar a deixar-ho tot enrere per traslladar-se a Colòmbia amb el pare quan va saber que havia patit una caiguda aparatosa que va requerir hospitalització. La seva salut no ha tornat a ser bona des de llavors i han estat unes quantes les vegades que l’hem vist fent viatges exprés per acompanyar-lo al metge o per ajudar-lo.
Als seus 94 anys, l’estat de salut del pare de Shakira és molt delicat i fonts properes a ella asseguren que la fa patir molt veure’l així. En unes declaracions que van viralitzar-se, l’artista el felicitava públicament per haver suportat els últims ensurts mèdics: “El que ha superat físicament en l’últim any i mig, a la seva edat, no té cap explicació. Ha suportat sis operacions, dos coronavirus, dues caigudes, un sagnat cerebral, una afecció neurològica i una pneumònia”, va enumerar visiblement disgustada davant de la premsa.
Shakira viatja sempre que pot per estar al costat d’un pare a qui adora, tal com ha reconegut infinitat de vegades. Una família unida que celebra l’èxit que ha aconseguit després de tant d’esforç.