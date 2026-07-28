Shakira ha estat una de les protagonistes del Mundial de futbol, però ara que ha acabat la premsa encara parla d’ella. I avui ho fan per un tema totalment diferent que no té a veure amb la seva feina, sinó amb la vida privada. I és que, 16 anys després de la seva ruptura, la cantant colombiana ha tornat a quedar amb Antonio de la Rúa. S’havien conegut l’any 2000, quan el fill del president argentí de l’època va començar a treballar en el seu equip. No va passar massa temps fins que comencessin a mantenir una relació sentimental que duraria durant 10 anys. El problema, que la ruptura no va ser gens amistosa tenint en compte que van acabar barallant-se als jutjats amb una reclamació econòmica rere una altra.
La situació sembla que s’ha calmat, si ens fixem en la fotografia actual que acaben de publicar. Un empresari s’ha reunit amb ells a la República Dominicana en una trobada de feina, se suposa, en la que també apareix el germà de Shakira que actualment és el seu mànager. Resulta curiosa l’actitud de l’artista en aquesta imatge, ja que se la veu relaxada i amb la mà a l’espatlla de la seva exparella en una mostra de complicitat.
Aquestes últimes setmanes, de fet, s’havia especulat que podria haver-hi hagut una reconciliació entre Shakira i Antonio de la Rúa. Diversos testimonis asseguraven haver-los vist junts diverses vegades i, finalment, ha vist la llum una fotografia que ho confirma. No se sap si s’han retrobat per ser socis en un negoci, com a amics o per donar-se una segona oportunitat.
En el comunicat que van publicar per confirmar la seva separació, deien que s’havien estimat “profundament” al llarg dels onze anys de relació. Troben a faltar els que deien que havien estat els anys “més macos” de les seves vides? Deien que continuaren treballant com a socis i desenvolupant projectes en comú, el que podria ser una pista darrere d’aquesta última reunió. No s’han volgut pronunciar al respecte i tot són, de moment, especulacions.
Gerard Piqué, mentrestant, a Port Aventura amb els nens
Ara que Shakira ha acabat la gira de concerts, s’ha pres uns mesos de vacances abans de traslladar-se a Madrid i continuar amb una sèrie d’actuacions que faran vibrar la capital espanyola. Els nens estan gaudint de l’estiu amb el seu pare, Gerard Piqué, tal com demostra que Vanitatis l’hagi vist en una jornada familiar a Port Aventura.
Molts testimonis l’han vist en companyia d’altres nens i un grup de pares amb els que es va relaxar a la nit mentre els altres descansaven. Ara bé, l’exfutbolista s’hauria assegurat que no es publiqués cap fotografia del dia perquè va demanar a tothom que li demanava una foto que no els captessin en una imatge. Curiós que Clara Chía tampoc no els acompanyés en aquesta ocasió, una mostra més de l’acord amb Shakira del que es parlava fa només uns dies que prohibeix que la nova parella de Gerard Piqué estigui present en els dies familiars amb els nens.