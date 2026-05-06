Gerard Piqué i Clara Chía han reaparegut junts després de molt de temps sense saber-se res d’ells. El silenci i la manca de fotografies havia fet pensar als més tafaners que potser havien trencat la relació, però res de tot això… més aviat tot el contrari, tenint en compte que els paparazzi acaben d’enxampar-los mentre gaudien d’un viatge romàntic.
Amb la tonteria, aquest agost ja podran dir que hauran passat quatre anys des d’aquella primera fotografia que treia a la llum la nova aventura sentimental el futbolista. Ningú no apostava per aquesta història amb la companya de feina, ja que arribava enmig d’una separació molt tempestuosa amb Shakira. Ara bé, el temps els ha donat la raó que allà hi havia molt més que un simple caprici.
Quins plans han fet Gerard Piqué i Clara Chía en el viatge a Venècia?
Com dèiem, els fotògrafs els han vist en una escapada que demostra que les coses entre ells van la mar de bé. El culer i la seva parella han triat Venècia com a escenari on passejar el seu amor, on van passar el pont de l’1 de maig. Diversos testimonis als que ha tingut accés la revista els situen allà dissabte, quan van anar directes a l’hotel i d’on els van veure sortir-hi a primera hora del matí.
Com dos turistes més, van visitar l’illa de Burano i, d’allà, van agafar un altre taxi aquàtic fins a Giudecca per poder gaudir d’un dinar espectacular a la terrassa del costat del canal que té el restaurant Harrys’ Dolci. Es tracta d’un dels locals més prestigiosos de la ciutat, u històric obert des del 1981, tot un emblema davant del Palau Ducal que ofereix vistes precioses al skyline: “Tovalloles blanques i cambrers uniformats adornen una sala moderna, on a ningú no li importa si només demaneu cafè i gelat o potser una selecció del menú”, diuen a la seva pàgina web.
Aquí no apareix els preus als que tenen els plats, un símptoma que indica que molt barat no deu ser, però podem veure la carta gràcies a fotos que han publicat diversos turistes i observem que costa trobar un plat per menys de 40 €… tenint en compte que els plats principals oscil·len entre els 52 i els 59 € o que un gelat te’l cobren a 19 €. Sí que és cert que és una ciutat cara, però aquesta no és una opció de les més econòmiques tampoc.
Somrients i visiblement enamorats, no han ocultat les carícies que s’han dedicat en aquesta visita a la ciutat italiana. Ells que tenen diners, no dubten en gastar-se’ls i ben fet que fan. Gerard Piqué i Clara Chía continuen gaudint d’un enamorament que els fa feliços.