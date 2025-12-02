Shakira ha parlat dels fills, com poques vegades havia fet, en una entrevista molt personal a la televisió argentina. La cantant colombiana ha trencat la norma de no parlar de Gerard Piqué, a més a més, ja que ha compartit quins trets han heretat els nens d’un i d’altre. S’assemblen més a ella o al futbolista? De qui tenen el caràcter cadascun d’ells? Quan van decidir trencar la relació, tots dos van tenir clar que la prioritat sempre serien els nens: “Milan i Sasha són el meu motor i podem estar parlant, parlant i parlant durant moltes hores“.
Ha revelat, per exemple, que li diuen que la seva versió preferida de la mama és aquella que es lleva tard amb ells i “encara va en pijama“: “Ells prefereixen la mami del sofà, la que està en pijama amb ells”. Tots dos han heretat la seva passió per la música, fins al punt que el Milan va començar a compondre cançons quan els pares van separar-se: “Això ho han heretat de mi, sí, no del pare“, ha dit entre bromes. El fill gran toca el piano, la bateria, la guitarra i ara està aprenent el baix. Té molta facilitat, mentre que el seu germà petit té “una veu molt maca”.
Shakira aplaudeix una qualitat de Gerard Piqué per sorpresa
Del Sasha ha explicat, per exemple, que fa poc va interpretar Charlie y la fábrica de chocolate a l’escola i a ella li queia la bava: “Moria de la tendresa. Era la primera vegada en què interpretava un personatge al teatre i ho va fer amb molta dedicació. Tots dos són molt disciplinats i aquesta és una cosa que els hi he ensenyat des que eren molt petits“. Ha estat en aquest moment quan el presentador ha insistit que això ho devien haver après d’ella. Però Shakira ha volgut tenir un gest cap al seu ex: “També ho han après del pare, s’ha de dir, que és molt disciplinat perquè no pots triomfar d’una altra manera en cap negoci. És innegociable i saben que no hi ha una altra manera“.
L’han entrevistat a Por el mundo, un programa en el que ha confessat com va sentir-se durant la separació del català: “Allò va ser una transmutació per a mi. En el meu cas, vaig passar de sentir frustració, ràbia, dolor i tristesa a transformar-ho en art, creativitat i inspiració. La música va convertir-se en el meu refugi i va ajudar-me a sanar. De fet, crec que molta gent va sanar amb mi, vaig sentir-me acompanyada i allò va ser el més maco”. “Serà que m’ha passat tot el que m’ha passat a la vida perquè era el que em tocava viure? Perquè altres persones es veiessin reflectides en mi i les meves vivències? Sempre aprens alguna lliçó de tot el que vius, d’això no hi ha dubte”, reflexiona.
Després de més d’una dècada amb Gerard Piqué, l’amor va trencar-se. Ella va refugiar-se en els fans, que van posicionar-se en massa al seu costat quan va saber-se què havia passat: “També va ser llavors quan vaig descobrir quins són els amics de debò que tinc, de la mateixa manera que vaig notar l’amor del públic amb els qui tinc la meva història d’amor més llarga“.